Putin ve Erdoğan yarın bir araya gelecek

Türkmenistan’da bu yıl düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu, bölge diplomasisinin odağı haline gelirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkinlik kapsamında görüşebileceği belirtildi.

Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle ülkede Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek.

ERDOĞAN TEMASLARDA BULUNACAK

T24'ün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın foruma katılacağını duyurmuş ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rus haber ajansı TASS, foruma Rus lider Putin'in de katılacağını yazdı. Haberde Putin'in bizzat Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından davet edildiği aktarıldı.

Kremlin basın servisine göre Putin, "yabancı devlet liderleriyle bir dizi ikili görüşme" yapmayı planladığı da aktarıldı.