Putin ve Erdoğan yarın bir araya gelecek

Putin ve Erdoğan yarın bir araya gelecek
Yayınlanma:
Uluslararası Barış ve Güven Forumu, Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde düzenlenecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkmenistan’da bu yıl düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu, bölge diplomasisinin odağı haline gelirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkinlik kapsamında görüşebileceği belirtildi.

Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle ülkede Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek.

Erdoğan Suriye'ye gideceğini açıkladıErdoğan Suriye'ye gideceğini açıkladı

ERDOĞAN TEMASLARDA BULUNACAK

T24'ün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın foruma katılacağını duyurmuş ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rus haber ajansı TASS, foruma Rus lider Putin'in de katılacağını yazdı. Haberde Putin'in bizzat Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından davet edildiği aktarıldı.

Kremlin basın servisine göre Putin, "yabancı devlet liderleriyle bir dizi ikili görüşme" yapmayı planladığı da aktarıldı.

TASS haberinde "Forumda, Rusya ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarının yanı sıra Ermenistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları ile Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan ve Pakistan başbakanları da yer alacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Siyaset
İmamoğlu İBB davasının nedenini açıkladı: Erdoğan'ın siyasi geleceğini işaret etti!
İmamoğlu İBB davasının nedenini açıkladı: Erdoğan'ın siyasi geleceğini işaret etti!
Son dakika! İmralı Heyeti'nden komisyonun nihai raporundan önce ziyaret turu
Son dakika! İmralı Heyeti'nden komisyonun nihai raporundan önce ziyaret turu