Erdoğan Suriye'ye gideceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AKP MYK toplantısının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri de Suriye’de Esad'ın devrilişinin birinci yılı oldu.

Toplantıya ilişkin Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre Erdoğan, “Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah’ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız” dedi. Suriye ziyaretine dair net bir takvim belirlenmediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda “Suriye’ye misafir olarak gideceğiz” sözünü dile getirdiği belirtildi.

Şara, Suriye genel seçimlerinin tarihini açıkladı

ERDOĞAN RAPORU BEKLİYOR

Erdoğan, toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı da kapsamlı biçimde değerlendirildi. Erdoğan, “Buradan geri dönüş yok. Bu işi mutlaka halledeceğiz. Bu beladan, bu prangadan Türkiye ve milletimiz mutlaka kurtulacak. Herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Bu süreçte hepimizin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Rapor metnini bekliyorum” ifadelerini kullandı.