Perinçek'ten Tom Barrack'a sert tepki: Sınır dışı edilsin

Perinçek'ten Tom Barrack'a sert tepki: Sınır dışı edilsin
Yayınlanma:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Ortadoğu Temsilcisi Tom Barrack'ın 'Meşruiyet veriyoruz' sözlerine tepki AKP'nin ittifak ortaklarından Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tom Barrack istenmeyen adam ilan edilmeli ve sınır dışı edilmeli" dedi.

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın meşruiyet ile ilgili sözlerine AKP'nin ittifak ortaklarından Vatan Partisi'nden sert tepki geldi.

Parti genel başkanı Doğu Perinçek, Barrack'ın ifadelerini küstahça bulduğunu belirterek, "ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, bu terbiyesizliği ve saygısızlığı nedeniyle derhal persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmeli ve sınır dışı edilmelidir" dedi.

PERİNÇEK'TEN BARRACK'A SERT TEPKİ

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald rump ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Perinçek'in konuşmasından dikkat çeken kısımlar şöyle:

  • "ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdiğini" söylemektedir. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump’ın "dahiyane" diye övdüğü bu küstahlığını 24 Eylül 2025 Çarşamba günü dünya kamuoyuna açıkladı. Trump’a göre, Türkiye yönetimi "demokratik değil, otokratiktir." ABD yönetimi, Tayyip Erdoğan hükümetini bu gayrimeşru durumdan kurtararak, büyük çözümleri hayata geçirme kibrine kapılmıştır."
  • "ABD derin devleti Rand Corporation’ın 2020 yılı Ocak ayında hazırladığı 276 sayfalık "Türkiye’nin Milliyetçi Rotası" başlıklı rapor, Tayyip Erdoğan’ın diktatör olduğunu, gayri meşru olduğunu, bu nedenle devrilmesi gerektiğini anlatıyordu. Darbe girişimleri ve Tayyip Erdoğan’ı parlamenter yoldan devirme girişimleri bu gerekçeyle tezgâhlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nı resmî raporla diktatör ilan eden ABD, şimdi ona sözümona "meşruiyet verdiğini’ söylemektedir. Bu gibi durumlar için söylenen, "tevil, zırva götürmez" sözü aynen geçerlidir."
  • "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD devletine derhal nota vererek Trump’ın bu haddini bilmezliğini şiddetle kınamalıdır. Trump’ın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a "meşruiyet verdiği" biçimindeki küstahlığını dünya kamuoyuna açıklayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, bu terbiyesizliği ve saygısızlığı nedeniyle derhal persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmeli ve sınır dışı edilmelidir."

"HAKARETLERE KATLANARAK ELDE EDİLECEK BİR DEĞER BULUNMUYOR"

Öte yandan Perinçek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Erdoğan hakkındaki sözlerine de şu tepki gösterdi:

  • "ABD’nin bir başka devlet adamı da Türkiye yöneticilerinin kendilerine "yalvardığını" ileri sürerek, ABD emperyalizminin Tayyip Erdoğan yönetimine bakışını yine emperyalizme yakışan bir küstahlıkla ifade etmiştir. Bu hakaretler karşısında, artık Türkiye’nin F 35’leri, F 16’ları falan tartışması, utanç vericidir. Türk Devleti, binlerce yıllık tarihin içinden bugünlere bağımsız yaşama geleneğiyle, devlet haysiyetiyle gelmiştir. Başka devletlerin yöneticilerinin "meşruiyet verme" gibi hakaretlerine katlanarak elde edilecek bir değer yoktur."

Kaynak:ANKA

