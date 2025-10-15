Perdenin arkası skandallarla dolu! Sahneye birlikte çıktılar

Tiyatro sanatçısı H.K.’yı otel odasında alıkoydukları iddiasıyla Bursa DT Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana DT Müdürü Efe Ünsal hakkında dava açıldı. Olayın ardından iki isim görevden alınmazken, Sezai Yılmaz Genel Müdür Tamer Karadağlı ile birlikte sahneye çıkması tartışmalara neden oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal hakkında, kadın tiyatro sanatçısı H.K.’yı hürriyetinden yoksun bırakmak suçlamasıyla dava açıldı.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre olayın ardından iki isim de görevden alınmaması tartışma konusu olurken Sezai Yılmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte programlara katıldığı belirtildi.

İddianameye göre olay, 13 Ocak 2025’te Ankara’da bir turne sırasında meydana geldi. Aynı otelde kalan oyuncular, lobide sohbet ettikten sonra Sezai Yılmaz’ın odasına gitmeye karar verdi. Odaya önden çıkan Yılmaz, gelenlere kapıyı açarak “uyuyacağını” söyledi. Daha sonra Efe Ünsal, H.K.’yı kolundan çekerek içeri aldı ve kapıyı kapattı.

H.K., Yılmaz’ın engellemesiyle 5-6 dakika odada tutulduğunu, korktuğunu ve bağırdığını anlattı. Kamera kayıtları da incelendi.

MÜDÜRLER SUÇU REDDETTİ

Şüphelilerden Sezai Yılmaz, H.K.’nın ısrarla içeri girdiğini, kapının otomatik kapandığını, kendisinin yaklaşmadığını ileri sürdü. Efe Ünsal da benzer şekilde “suçlamayı kabul etmedi.” Ancak iddianamede, H.K.’nın rızası olmadan odaya çekilerek çıkmasının engellendiği ve iki müdürün “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçunu birlikte işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

GÖREVDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Skandalın ardından Sezai Yılmaz görevden alınmadı. Hatta 8 Nisan’da Bursa’da düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde Tamer Karadağlı ile birlikte yer aldı. Karadağlı ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, “Dracula” oyunu sonrası sahneye çıkarak seyircilere hitap etti.

Öte yandan Efe Ünsal, H.K.’nın ailesi Adana’da yaşadığı için güvenlik gerekçesiyle Ankara’da görevlendirildi.

DAVA 21 EKİM’DE BAŞLIYOR

İki Devlet Tiyatrosu müdürünün yargılanacağı dava, 21 Ekim 2025’te Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

