Parasını isteyen boyacıya silah çeken Yeniden Refahlı yönetici: Büyütülecek bir şey değil

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da boyacı Sedat Polat, 10 ay önce yaptığı işin parasını alamayınca YRP Karaköprü yöneticisi Ahmet Enmek’in sanayi sitesindeki iş yerine gitti. Polat, Enmek’in demir çubuk ve silahla kendisini darp ettiğini, 10 gün iş göremez raporu alıp şikâyetçi olduğunu söyledi. Enmek, çektiği tabanca için, "Kuru sıkıydı, olaydan sonra parasını verdik anlaştık. Büyütülecek bir şey değil" dedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde boyacı Sedat Polat, yaklaşık 10 ay önce yaptığı 24 bin liralık işin parasını alamadığı iddiasıyla gittiği işyerinde darp edildiğini öne sürdü. Polat, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nden 10 günlük iş göremez ve darp raporu aldı; Karaköprü Polis Merkezi’ne başvurup Yeniden Refah Partisi Karaköprü İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Enmek’ten şikayetçi oldu.

Polat, Enmek’in Karaköprü’deki sanayi sitesinde bulunan iş yerine ödemeyi istemek için gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Enmek’in elindeki demir çubuk ve tabancayla kendisini darp ettiğini, kavganın sanayi esnafının araya girmesiyle sonlandığını belirtti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberin göre; Polat şunları söyledi:

“Enmek bize 40 km. uzaktaki köyündeki evini boyattı işini yaptırdı. 24 bin TL parayı 9 ay vermedi. Defalarca aradım. Yine vermedi . Dayanamayıp sanayideki işyerine parayı istemeye gittim. Bu kez beni demir çubukla ve silahla darp etti. Esnaf araya girmese beni öldürecekti, ölümüne dövdüler, silahla yüzümü vurdu bana sıkacaktı, araya esnaf girdi, ben de hastaneye gidip darp raporu aldım can güvenliğim olmadığı için karakolda kendisinden şikayetçi oldum. Tüm bunlar devam ederken parayı hesabıma yatırdığını öğrendim. Dayağı yedim, paramı aldım. Böyle siyaset adamlığı böyle esnaflık olur mu? Bizler gariban insanız üç kuruş için çalışıyoruz”.

"TABAN KURU SIKIYDI, BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Yeniden Refah Partisi Karaköprü İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Enmek, şöyle anlattı:

“Boya işini yaptırdık, ödemede anlaşamadık, sonra dükkanıma geldi, taşkınlık yaptı camı çerçeveyi tekmeledi, küfür etti, ben de çalışanlarla birlikte korkutmak istedim. Tabanca zaten kuru sıkıydı, olaydan sonra parasını verdik anlaştık. Büyütülecek bir şey değil, olayın bu duruma gelmesini biz de istemezdik”.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

