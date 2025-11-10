Özgür Özel'in eşi Didem Özel pazar alışverişinde! Görenler şaşırdı

Yayınlanma:
Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kentteki pazarı gezerken CHP Lideri Özgür Özel'in eşi Didem Özel ile karşılaştı. Didem Özel'in pazardan alışveriş yaptığı anları paylaşan Balaban, "Mütevazı duruşuyla büyük CHP ailesinin güzelliğini bir kez daha hissettirdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, Manisa’da Laleli Pazarı’nda alışveriş yaparken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’la karşılaştı. Balaban, karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Laleli Pazarı ziyaretimizde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in değerli eşi Didem Özel ile karşılaşmak bizler için büyük bir mutluluktu. Zarafeti, içtenliği ve mütevazı duruşuyla büyük CHP ailesinin güzelliğini bir kez daha hissettirdi.”

"İŞTE CHP'NİN GÜZELLİĞİ"

Balaban’ın “İşte CHP’nin güzelliği… Koskoca genel başkanın eşi pazara çıkıyor. Helal olsun, gurur duyuyoruz” sözleriyle seslendiği Didem Özel’in, başkan ve pazarcılarla samimi sohbeti sosyal medyada geniş ilgi gördü. Bu anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

