Özgür Özel'i hiç böyle tanımadınız! Hayatına dair bilinmeyenleri anlattı

Beş ayda 50 miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun siyasi temposunun özel hayatına etkilerini anlattı.

Ailesiyle geçirebildiği zamanın oldukça sınırlı olduğunu belirten Özel, “Ayda bir gün zaman geçirebiliyoruz. En son geçen pazar bir cenazeye katılmak için Burhaniye’ye gidecektik, programım değiştiği bir gün Manisa’ya gidebildim. O zaman evde kaldım. Bu, genelde ayda bir kez oluyor” dedi.

Özel, kızı İpek’in İstanbul'da staj yaptığı için daha sık görüşme imkânı bulduğunu söyledi:

“Ben de haftada birkaç kez İstanbul’a geliyorum. Bir de İpek bu durumun içinde doğdu. O, 6 yaşındayken ben Ankara’daydım. Normalin bu olduğunu sanıyor.”

Ankara’daki konaklama düzenine de değinen Özel, “2007’nin Aralık ayından beri Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yönetici misafirhanesinde kalıyorum. Onların bir de Çayyolu tesisleri var ama orası uzak. Ben orada değilim” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Güney Öztürk'ün haberine göre; miting programlarında ise ya aynı gün geri döndüğünü ya da şehirdeki bir otelde kaldığını belirten Özel, sabahları 6–7 saat uyuduğunu söyledi:

“Genelde 1–2 gibi uyuyorum, sabah 8–9 kalkıyorum. Daha az uyuduğumda da yetiyor.”

Beslenme düzeninden de bahseden Özel, “Mükellef kahvaltı yapmam ama yumurta yerim, ağırlık spor yapıyorum” dedi.

Özel, sporun hayatındaki yerini de şu sözlerle anlattı:

"7 ila 10 kilometre koşuyorum. Bu sabah 45 dakika süreli spor salonunda bantta 7 km koştum. Gençliğimde de koştum. Orta-lise üniversite hepten koşardım, yazları Kumluca mevkiinde tarlada kapatırdım. Bırakalı ‘Adalet Yürüyüşü’ ile birlikte koşmaya geri döndüm.”

Koşuya olan ilgisinin yalnızca hobi olmadığını, ciddi yarışlara da katıldığını belirten Özel, “Ankara Maratonu’nu 42,3 kilometre, 2 kez bitirdim. Gençlerde Kadıköy Maratonu’nu koştum, Rantalya (Antalya) Maratonu’nu 12 kez bitirdim. Ankara’da eskiden sabahları fidanlıkta spor yapılır GSG spor evlerinde koşardım. Şimdi de fotoğraf çekmek isteyenler olduğu için spor salonunda koşuyorum” dedi.

Sıkça giydiği beyaz gömleklerin anlamı sorulduğunda ise Özel, “Yok. Kravat takmadan yakasız düğmesiz spor şık mavi ya da beyaz gömlek giyerim. Mavi gömlek giymek mesela Antalya’da terzi Çetin belli oldu, o da benim gömleğim olur” açıklamasında bulundu.

Silivri (Marmara) Cezaevi ziyaretlerinde yaşadığı uygulamaları da paylaşan Özel, üst düzey siyasi kimliğine rağmen sıkı arandığını ifade etti: