Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'na tahliye

Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'na tahliye
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu 4. defa hakim karşısına çıktı. Mahkeme Tengioğlu'na 1 yıl hapis cezası verdi. 5 aydır tutuklu bulunan Tengioğlu tahliye edildi.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma töreni (AKM) çıkışında Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tengioğlu'nun yargılandığı davanın 4. duruşması 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son Dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendiSon Dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi

Özgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikarÖzgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikar

ÖZEL'E SALDIRAN TENGİOĞLU'NA TAHLİYE

4.5 yıl hapis cezası istenen Selçuk Tengioğlu hakkında karar çıktı. CHP lideri Özel’e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Tengioğlu’nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Siyaset
'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!
'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!
İstifa gerekçesi 'Sağlık' dediler İsmail Saymaz 'Turp' gibi dedi! AKP'nin zirvesindeki o ismin sır dosyaları
İstifa gerekçesi 'Sağlık' dediler İsmail Saymaz 'Turp' gibi dedi! AKP'nin zirvesindeki o ismin sır dosyaları