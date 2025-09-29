Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'na tahliye

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma töreni (AKM) çıkışında Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tengioğlu'nun yargılandığı davanın 4. duruşması 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son Dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi

Özgür Özel: Tengioğlu'nun derin güçlerin kontrolünde olacağı aşikar

ÖZEL'E SALDIRAN TENGİOĞLU'NA TAHLİYE

4.5 yıl hapis cezası istenen Selçuk Tengioğlu hakkında karar çıktı. CHP lideri Özel’e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Tengioğlu’nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verildi.