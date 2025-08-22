Özgür Özel'den Sivas mitingine esprili çağrı
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Sivas mitingi için geldiği kentte vatandaşlara seslendi. "Konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz. Nasılsa dinledik dersiniz" diyerek esprili bir şekilde konuşan Özel, Sivaslıları mitinge çağırdı.
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün (22 Ağustos) Sivas'ta yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sivas'a sabah saatlerinde geldi.
Özel, CHP Divriği İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, ziyaretten önce ilçe başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu.
Özel, akşam miting olması nedeniyle çok konuşmayacağını esprili bir dille anlattı, "Konuşacak çok konu var ama konuşmayacağım. Neden konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz. Nasılsa dinledik dersiniz" dedi.
Özel ardından mitingde neleri konuşacağı konusunda kısa başlıklar verip yurttaşları şöyle davet etti:
- "O yüzden ak toros çetesini dinlemek isteyenler diploma hırsızlığını dinlemek isteyenler diplomasız diplomasıza cevabını vermek isteyenler Sivas'ın sorunlarını çözümlerini dinlemek isteyenler ve Ekrem İmamoğlu'na bir büyük selam yollamak isteyenlere Bugün akşam saat 6'da 18'de Sivas'a bekliyoruz. Kongre binasının önündeki meydanda hep birlikte olacağız. Buradan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyadaki Sivaslılara bir selam yollayacağız"