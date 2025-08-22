Özgür Özel'den Sivas mitingine esprili çağrı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün (22 Ağustos) Sivas'ta yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sivas'a sabah saatlerinde geldi.

Özel, CHP Divriği İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, ziyaretten önce ilçe başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu.

Özel, akşam miting olması nedeniyle çok konuşmayacağını esprili bir dille anlattı, "Konuşacak çok konu var ama konuşmayacağım. Neden konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz. Nasılsa dinledik dersiniz" dedi.

Özel ardından mitingde neleri konuşacağı konusunda kısa başlıklar verip yurttaşları şöyle davet etti: