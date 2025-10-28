Özgür Özel'den net mesaj: Atatürk'ün partisinden ajan çıkmaz

CHP Lideri Özgür Özel, Elmadağ Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da bulundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Elmadağ Belediyesi’nin faaliyetlerinin de yer aldığı açılış tanıtım filmi izletildi. Film izletilirken çevredeki bir apartmandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı “unutmayacağız” yazan pankart açıldı.

"KAZANAN BİZİZ AMA KAYBEDEN YOK"

"Malum son yerel seçimlerde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Belediyelerdeki hizmetlerle, milletimizle omuz omuza yürüttüğümüz siyasetle inşallah hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Elmadağ Belediyesi'ni kazandığında da söylemiştik. Kazanan biziz ama kaybeden yok, bütün Elmadağ kazandı diye. Ankara'nın 42 ilin doğuya açılan kapısı Elmadağ'dan Ankara'ya güneşi doğurmayı hep birlikte başardınız" diyen Özel, CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiği projelerden bahsederek şöyle konuştu:

"Şimdi, biz hep beraber yapılan güzel hizmetlerle Türkiye'ye de güneşi Elmadağ'dan, Ankara'dan doğurmayı hedefliyoruz. Bugün burada açılışı yapılanlar arasında bir tane de kreş var. Bu açılacak kreş, Türkiye'de açtığımız 781'inci kreş. Ben Yerel Yönetimler Başkanlığımıza bin kreş ve 100 öğrenci yurdu hedefi koymuştum. 781'inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78'ine ulaştığımız, yarın Şişli'de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile de 77'nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77'sinde olduğumuzu büyük memnuniyetle takip ediyorum.

Kent lokantası sayımız 153'e çıktı. Cumhur İttifakından devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4 ila 5 kat oranında artırdık. Yani bir dönem CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek diyenler, başta Mansur Yavaş'ın, "Açın, yoksulun, soğukta kalmış olanın, kasaba borcundan önünden geçemeyenin, esnafa borcu olanın, kiminin veresiye defterini kapatarak, kimine et yardımıyla, kimine verdiği sosyal yardım kartlarına özel, amaca yönelik para yüklemeleriyle, pandemi döneminde vatandaşın borcu olan veresiye defterlerinin kapatılmasıyla, zor durumda olan esnafa sahip çıkmasıyla "Türkiye'de CHP gelirse sosyal yardım kesilir'in tamamen bir iftira olduğunu gösterdi. Bu konuda başkanlarımızın emekleri çok çok önemli."

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDEN AJAN ÇIKMAZ"

Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen "casusluk" suçlamasına da değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar, ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar. CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır" ifadesini kullandı.