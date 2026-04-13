Özgür Özel'den Macaristan'da zafer kazanan Magyar'a tebrik mesajı

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Macaristan'da 16 yıldır iktidarda olan rakibi Başbakan Viktor Orban'a karşı seçim zaferi kazanan Tisza lideri Peter Magyar'ı tebrik etti. Özel, "Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Macaristan'da 16 yıl sonra iktidara karşı zafer kazanan muhalefet lideri Peter Magyar'ı, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Macaristan'da iktidar 16 yıl sonra değişti: Orban'dan Magyar'a 'tebrik' telefonuMacaristan'da iktidar 16 yıl sonra değişti: Orban'dan Magyar'a 'tebrik' telefonu

Özel, Vagner'i de etiketlediği paylaşımında, "Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orban'a "tam destek" verdiğini vurgulayan Özel, "Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"HALKIN İRADESİ TEK ADAMLARDAN GÜÇLÜDÜR"

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir.

Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir. Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Peter Magyar (@magyarpeterMP) ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Siyaset
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Son Dakika | Hakan Fidan'dan Suriye uyarısı
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!
Ümit Erkol'un tutuklanmasına 81 il başkanlığından ortak açıklama!