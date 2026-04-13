Özgür Özel'den Macaristan'da zafer kazanan Magyar'a tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Macaristan'da 16 yıl sonra iktidara karşı zafer kazanan muhalefet lideri Peter Magyar'ı, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Özel, Vagner'i de etiketlediği paylaşımında, "Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orban'a "tam destek" verdiğini vurgulayan Özel, "Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir.

Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir. Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Peter Magyar (@magyarpeterMP) ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum."