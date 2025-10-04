Özgür Özel 'endişeliyiz' demişti: İstanbul yargısındaki atamalar yeni dalganın işareti mi?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Harun Bulut atandı.

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. Karara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 'vekili' olarak görev yapan Fatih Dönmez, Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

"DUYUMLAR GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’da düzenlenen milletvekili kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Anadolu, Beykoz ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan atamalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Biz de yakından takip ediyoruz. Zaten bu tip işler olağan işler değil. Hele hele aylardır duyuyorduk, Akın Gürlek’e çok yakın bir ismin çok kritik bir yere atanacağıyla ilgili. Bu duyumlar gerçekleşmiş oldu. Ne diyeyim, endişeyle takip ediyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARDA İKİNCİ PERDE Mİ?

Gazeteci Alican Uludağ da HSK'nın atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda ikinci perde mi açılıyor?" diyen Uludağ'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı: