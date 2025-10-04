Özgür Özel 'endişeliyiz' demişti: İstanbul yargısındaki atamalar yeni dalganın işareti mi?

HSK’nın kararnamesiyle İstanbul'da kritik başsavcılıklarda atamalar yapıldı. CHP lideri Özgür Özel, “Akın Gürlek’e çok yakın bir ismin kritik bir yere atanacağı” duyumlarının gerçekleştiğini söyleyerek atamaları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Söz konusu atamalar "İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda ikinci perde mi açılıyor?" sorusunu akıllara getirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na Harun Bulut atandı.

Son Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olduSon Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. Karara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in 'vekili' olarak görev yapan Fatih Dönmez, Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

hsk-atamalar.webp

"DUYUMLAR GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’da düzenlenen milletvekili kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Anadolu, Beykoz ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan atamalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Biz de yakından takip ediyoruz. Zaten bu tip işler olağan işler değil. Hele hele aylardır duyuyorduk, Akın Gürlek’e çok yakın bir ismin çok kritik bir yere atanacağıyla ilgili. Bu duyumlar gerçekleşmiş oldu. Ne diyeyim, endişeyle takip ediyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

chp-belediye.jpeg

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARDA İKİNCİ PERDE Mİ?

Gazeteci Alican Uludağ da HSK'nın atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

hsk.png

"İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda ikinci perde mi açılıyor?" diyen Uludağ'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), geçen yıl bu zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akın Gürlek’i atayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasında bulunduğu 11 CHP’li belediye başkanının tutuklandığı operasyon sürecini başlatmıştı.

Bir yıl sonra bugün, HSK olağan kararname sürecinin dışında İstanbul’da değişikliklere gitti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç Yargıtay Savcılığı’na atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekili Fatih Dönmez getirildi. Bu atama doğrudan Akın Gürlek’in talebi üzerine oldu. Gürlek’in Anadolu Adliyesi’nde daha uyumlu çalışmak için Fatih Dönmez’i tercih ettiği belirtiliyor.

Akın Gürlek’in vekili olan Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ilçe Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumluydu.

Dönmez, bizzat Ekrem İmamoğlu ile CHP’li Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Şişli, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa belediye başkanlarının tutuklandığı operasyonların başındaki isimdi.

Şimdi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’nin yönettiği Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ilçelerinden sorumlu olacak. Kulislerde, Fatih Dönmez’in atanmasından sonra bu ilçelere yönelik operasyon yapılabileceği konuşuluyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ise Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman atandı. Duman Beykoz Belediye Başkanlığı’nın tutuklandığı operasyonun başındaydı. Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un akrabası olarak biliniyor.

*İstanbul’da CHP’li belediyelere yapılan operasyonlardan 9’u Avrupa, 2’si Anadolu yakasına yönelikti"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

