Son Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in vekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

3 ADLİYEDE BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ

HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İKİ BAŞSAVCI YARGITAY'A ATANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

1 YIL SONRA ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akın Gürlek’in 2 Ekim 2024 tarihinde atanmasının ardından; İstanbul Adliyesi’ne atanan Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumluydu.

Dönmez, 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Dönmez’in yerine atandığı Zafer Koç, 28 Haziran 2024 tarihinden bu yana Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

Koç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

İSMAİL SAYMAZ DUYURMUŞTU

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirileceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

