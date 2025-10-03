Son Dakika | Akın Gürlek'in vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Son Dakika haberi... HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in vekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.