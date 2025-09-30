Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilebileceğini belirtti.

Saymaz paylaşımında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceğini belirtti.

Yargı kulislerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir Başsavcıvekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına düşünüldüğü konuşuluyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceği belirtiliyor. September 30, 2025

'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!

BAŞSAVCILIKLARDA KİMLER GÖREV YAPIYOR?

Şu an Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini şu an Zafer Koç yürütüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Hüseyin GÜMÜŞ, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ise Doç. Dr. Barış Duman yürütüyor.