Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceğini belirtti.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir başsavcı vekilinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilebileceğini belirtti.

Saymaz paylaşımında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına da Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı’nın getirileceğini belirtti.

'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!'Uçakta gazetecilik' krizinde İsmail Saymaz'dan bomba iddia!

BAŞSAVCILIKLARDA KİMLER GÖREV YAPIYOR?

Şu an Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini şu an Zafer Koç yürütüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Hüseyin GÜMÜŞ, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ise Doç. Dr. Barış Duman yürütüyor.

