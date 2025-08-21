Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana İstanbul Silivri'de Marmara cezaevinde tutuklu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

SİYASİ TUTUKLULARLA DA GÖRÜŞECEK

Özel'in, 5 aydır Silivir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu saat 11.00 sularında görüşeceği belirtilirken Özel'in, cezaevinde bulunan diğer siyasi tutuklularla da görüşmesi bekleniyor. Özel'in bu ziyaretin ardından basın açıklaması yapacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

