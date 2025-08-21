Özgür Özel 'Topuklu Efe' ile son görüşmesini anlattı! Sesi böyle titremiş

CHP'nin adayı olarak yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, AKP'ye transfer oldu.

Seçmen iradesine saygısızlık olarak yorumlanan transferde, Çerçioğlu'nun "korkup" AKP'ye geçtiği CHP kulislerinde iddia edildi.

Çerçioğlu da "korkma" iddialarına, "Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim" diyerek yanıt verdi.

Sık sık zeybek oynaması nedeniyle "Topuklu Efe" olarak da anılan Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son görüşmesi ortaya çıktı.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre Özel, parti kurmaylarına Çerçioğlu ile yaptığı o görüşmeyi şöyle anlattı:

“Bizim partimizde kadınlar cesurdur ama mazbatasını yemekhanede alanlar, cesaret gösteremedi. Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu. İktidar partisinde kendisi ile uğraşanlar ve tutuklanmasını isteyenler olduğunu anlattı. 12-13 dosya ile hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ben de ‘Veremeyeceğin bir hesap var mı, niye bu kadar endişelisin?’ diye sordum. ‘Normalde yok ama bunlara güven olur mu?’ dedi. İftira atabilirler, sen dik dur, biz arkandayız dedim, teşekkür edip ayrıldı.”

Ayrıca parti kulislerinde, Çerçioğlu için Teğmen Çelebi’den sonra ikinci kırılma noktası olarak değerlendirme yapılırken, “Eski Genel Sekreter Ertuğrul Günay bile bu kadar hayal kırıklığı yaratmamıştı” ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.

Zamanında Aydın’da bir suç örgütü tarafından tehdit edilip belediye binası önüne konulan tabut için Çerçioğlu’nun “Ben bu tabuta sığmam, çok küçük” demiş olması nedeniyle de “Tabuttan korkmadı, dosyalara yenildi” yorumları kulislerde yankılandı. Çerçioğlu'nun tutuklanma iddialarına ilişkin AKP transferi öncesi, "Ben 6 metrekarede vakit geçiremem" dediği de iddia edilmişti.

Ayrıca, son yerel seçimde CHP’nin İzmir Büyükşehir adayı da olmak istediği bilinen Çerçioğlu’nun, bir sonraki seçimde AKP’nin adayı olma ihtimalinden de söz ediliyor.