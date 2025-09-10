Özgür Özel tek bir adım geri atmadı! "Hapis yatacaksak da Özgür Çelik ile yatarız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Açılışta 16 yeni kreşin hizmete girdiğini belirten Özel, bu sayede İstanbul’daki kreş sayısının 127’ye ulaştığını söyledi.

Özel, “Bizden önce İstanbul’da kreş yoktu. Bir tane bile yoktu. Yoksul ailelerin çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim sağlayacak tek bir kreş dahi yoktu. Bir tek öğrenci yurdu da yoktu” dedi.

Kreş ve öğrenci yurtlarını sadece ekonomik değil, siyasi tercihler olarak gördüklerini vurgulayan Özel, “AK Parti’li bir belediye başkanı bu alanları projelendirmez. Çünkü onların zihninde kadının işi evde çocuk bakmak, yaşlıya ve engelliye bakmak. Biz ise kadını sosyal hayata, istihdama katmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden önce İstanbul’da kreş sayısının sıfır olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geldiği gün sıfır olan kreş sayısı, bugün 127’ye çıkıyor. Bugün 16 kreş açıyoruz. Tuzla’da üç kreş birden açılıyor, toplamda bu ilçede kreş sayısı yediye yükseliyor. Böylece 16 bin 649 çocuğun elinden tutup eşsiz bir imkana kavuşturuyoruz. 16 bin 649 kadını daha hayatın içine katıyoruz.”

Türkiye genelinde CHP’li belediyelerin açtığı kreş sayısının 762’ye ulaştığını belirten Özel, İmamoğlu’nun “Türkiye’de 1000 kreş” hedefinin yüzde 76’sının şimdiden gerçekleştiğini kaydetti:

"SARAY'DA OTURANIN MORALİ BUNDAN BOZUK"

"16 bin 649 yoksul aileye daha dokunuyoruz, 16 bin 649 kadını daha hayatın içine katıyoruz. İşte bizim anlayışımız, bizim bakış açımız bu. Türkiye’de rakam 762’ye geliyor, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kreşi olarak. Ekrem Başkan’ın hedefiyle, partimizin hedefini, kendisinin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yaparken ortaya koyduğu rakamla ifade ediyoruz. ‘Türkiye’de bin kreş’ demişti Ekrem Başkan, 762’sini gerçekleştirdi belediye başkanlarımız. İlerlemeye devam ediyoruz.”



“İşte bu yüzden Ankara’da bir sarayda oturanın moralleri bozuk. Silivri’de bir zindanda olanın morali yüksek. Ankara’daki tasa ve kahır içinde, Silivri’deki gurur ve coşku içinde. İşte bu yüzden biri gidiyor, biri geliyor. Biri son Cumhurbaşkanı, diğeri gelecek Cumhurbaşkanı."

CHP lideri, öğrenci yurtlarının da tıpkı kreşler gibi siyasi bir tercih olduğunu ifade etti. “Neden yurt yapmıyorlar?” diye soran Özel, şu uyarılarda bulundu:

Bu da bir siyasi tercih. Diyor ki ‘Biz niye kreş yapalım? Parası olanınki gider, olmayanın çocuğu mağdur kalır, mahrum kalır. O sırada bizim cemaatler devreye girer, tarikatlar devreye girer, çocuğu yurda alır. Çocuk bu cemaate, bu tarikata gönül borçlu kalır. Ailesi bu tarikata, bu cemaate gönül borçlu kalır. Seçimden üç gün önce ararız, münasip lisanla yoklarız. Oy veriyorsa neyse. Tereddütü varsa, münasip lisanla anlatırız. Bir şekilde bizim siyasetimize destek vermesini sağlar, bizim gibi de kendimizin kinini onlara aktaracağımız imkanı buluruz.’ Diyordu ya ‘Kininin sahibi bir nesil.’ Biz kininin sahibi bir nesil yetiştirmesinler diye, hiçbir yoksulun çocuğunu cemaat, tarikat yurtlarında zehirlemesinler diye, hiçbir yoksulun çocuğu onlara hak etmedikleri bir minnet, bir borç duymasın diye, yarın öbür gün bu evlat bu devlete sadakat dışında bir cemaate sadakat duymasın, yarın öbür gün de 15 Temmuz gibi karşımıza çıkmasın diye bu yurtları da belediyenin parasıyla biz yapıyoruz.”

Özgür Özel, AK Parti döneminde kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını şöyle eleştirdi:

“Meseleyi böyle açık ve net konuşmak lazım. Bizim niyetimiz belli. Tarafımız belli. ‘Efendim AK Parti döneminde ne oluyordu?’ AK Parti döneminde örneğin bugün bu 16 kreş açılmayacaktı. Ne yapılacaktı ya? 16 dereye inşaat izni verilecekti. Bir gökdelene 16 kat daha verilecekti. 16 yandaş daha zengin edilecekti. Bunun üzerinden AK Parti, yöneticileri, belediye başkanları, Ankara’daki Şehircilik Bakanlığının ruhsat sistemi dönüp de dönüp de bu kent rantını AK Parti siyasetinin ceplerine dolduracaktı. Bunu bilmeyen mi var?

İmamoğlu'na yönelik açılan davaların siyasi kumpas olduğunu söyleyerek devame den Özel, “Bunu görüp ve bilip, kişi kendinden bilir işi, ‘Bu İstanbul’a gidin bakın, Ekrem denen kişi çevirmiştir aynı işi’ diye buraya Akın denen kişiyi yolladılar. O günden beri eşelenip duruyor. Kazmadık yer kalmadı. Ailelere uzandılar. Ekrem Başkan’ın babasının köyündeki kuyuya kadar aradılar. Bahçesini kazdılar. Korumasının yayladaki evinden, satın aldığı bu kadarcık dandik kasanın içinden 48 mermi buldular.” dedi.

Özel, arşiv görüntüleri sanki yeni ve İBB soruşturmasına aitmiş gibi gösterilmesine şöyle isyan etti:

"Dolar çıkan görüntüleri stok video diye Anadolu Ajansı’ndan servis ettiler. Belediye başkanımızın kasasında mühür buldular, Euro çıkan sahte görüntüleri Anadolu Ajansı’ndan stok videodan servis ettiler. 31 Mart’ta kazandığımız zaferden sonra hazmedemeyip, bu hizmetleri görüp, anketlerde Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 60’larda görüp, CHP belediyeciliğini yüzde 60’larda görüp, ‘İstanbul’u kazandı, Türkiye’yi kazanacak’ sözüyle, kendi kulağında yankılanan sözüyle uykuları kaçanlar, bugünkü kumpas davasının talimatını verenlerdir. O günden bugüne tek bir kanıt bulunamadı. Bizde bulsa bulsa bir iş adamı gelip ‘Bir katkım olabilir mi?’ derse, ‘Tuzla’ya git bir kreş yap’ dersin. Bizde olabilecek şey budur iş adamıyla. Bizde ‘Babacığım, babacığım paraları sıfırladım’ olmaz. Ayakkabı kutusu yok bizde, elbise torbası yok bizde. Kreş var, kreş. Öğrenci yurdu var bizde. Yoksul aileye sahip çıkmak var. Süt desteği var. Protein desteği var"

"HAPİS YATACAKSAK DA ÖZGÜR ÇELİK İLE YATARIZ"

Özgür Özel, yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e şöyle açık destek verdi:

Özgür Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi toplu açılış töreninde konuştu



