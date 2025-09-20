Özgür Özel sordu gerçek ortaya çıktı! İşte Yılmaz Tunç'un önündeki o dosya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in verdiği yazılı soru önergesine yanıt gönderdi. Bu yanıt, CHP’nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yaptığı iki başvurudan birinin işleme konulmadığını, diğerinin ise hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu ortaya koydu.

Tunç’un verdiği bilgiye göre, CHP’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve iki savcı hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” iddiasıyla yaptığı şikayet işleme konulmadı.

“İBB Dava Borsası” olarak adlandırılan iddialarla ilgili ikinci başvuru ise hâlen HSK Başkanı sıfatıyla Yılmaz Tunç’un önünde bulunuyor.

ÖZEL SORU ÖNERGESİ İLE GÜNDEME GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik tartışmalı soruşturmada yaşananları Meclis gündemine taşımış ve Adalet Bakanı Tunç’tan 15 gün içinde yanıt vermesini talep etmişti.

Tunç, verdiği yanıtta doğrudan iddialara girmedi. Bunun yerine yargı bağımsızlığına ve yargı sürecinin gizliliğine vurgu yaptı:

"Soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır."

Tunç, Anayasa’nın 9’uncu maddesinin yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağını düzenlediğini, 138’inci maddede ise Meclis’te görülmekte olan davalarla ilgili soru sorulamayacağının belirtildiğini hatırlattı.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na atıf yapan Tunç, savcıların doğrudan ya da adli kolluk aracılığıyla soruşturma yürütebildiğini belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Sözü edilen düzenlemeler çerçevesinde, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir."

Son dakika | Mücahit Birinci adli kontrolle serbest

Tunç, avukatların görev sırasında işledikleri suçlarda nasıl soruşturulacağına dair de bilgi verdi:

"Bakanlığımızca avukatlar hakkındaki soruşturmaya veya kovuşturmaya yönelik izin işlemleri yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturma bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılmaktadır."

Son Dakika | Bakan Tunç'tan Mücahit Birinci iddiasına yanıt: Yargıyla ilgisi yokmuş

Tunç’un açıklamasına göre, CHP’nin HSK’ya ilettiği iki dosyadan biri HSK Birinci Dairesi tarafından 23 Temmuz 2025’te “işleme konulmama” kararıyla kapatıldı. Bu karara HSK Başkanı sıfatıyla Tunç 29 Temmuz 2025’te “olur” verdi. Diğer dosyada ise 11 Eylül 2025’te yine “işleme konulmama” kararı verildi; ancak bu dosyadaki işlemler henüz tamamlanmadı.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Sonuç olarak, “İBB Dava Borsası” iddialarını içeren şikayetle ilgili süreç HSK Başkanı olarak Yılmaz Tunç’un önünde duruyor. Şu aşamada nihai karar bekleniyor.