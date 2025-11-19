Özgür Özel mitingde kutladı: Mehmet Murat Çalık'tan doğum gününde mesaj

Tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultangazi mitinginde doğum gününü kutlamasına ilişkin, "Hep birlikte omuz omuza tüm güzellikleri birlikte kutlayacağımız nice yıllara. İyi ki varsınız…" mesajını paylaştı.

"OMUZ OMUZA TÜM GÜZELLİKLERİ BİRLİKTE KUTLAYACAĞIMIZ NİCE YILLARA"

Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mücadelemin ortağı Sayın Genel Başkanım ve Cumhuriyet Halk Partili kıymetli yol arkadaşlarım; varlığınız, dört duvarın arasında bile umuda ışık oluyor. Her birinizin kararlılığı, inancı ve ülkemize duyduğu sevda, en zor anlarda bile geleceğe güvenle bakmamı sağlıyor. Hep birlikte omuz omuza tüm güzellikleri birlikte kutlayacağımız nice yıllara. İyi ki varsınız…" ifadesini kullandı.