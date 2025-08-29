Özgür Özel: Mansur Yavaş yadsınmayacak seçenektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanlığı adayı konusunda objektif bir tutum izleyeceğini vurguladı. Mansur Yavaş’ın “Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın” sözlerinin ardından adaylık ihtimali sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

“Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim.”

Sözcü'den Güney Öztürk'e konuşan Özel, 31 Mart seçimlerinde izledikleri yöntemi hatırlatarak sürecin nasıl işlemesi gerektiğini şöyle anlattı:

“Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu.”

"MANSUR YAVAŞ YADSINAMAYACAK SEÇENEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı sürecinde de benzer bir yöntemi benimseyeceklerini belirten Özel, kişisel hedeflerinin sürecin önüne geçmesini istemediğini söyledi:

“Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir.”

Özel, kişisel hedefinin ne olduğu sorusuna ise “seçimi kazanan genel başkan olmak” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı tartışmalarına bu sözlerle açıklık getirdi:

“Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum.”

Geçmişte verdiği taahhütleri hatırlatan Özel, partisinin birinci parti olması için kararlı olduğunu belirtti:

“Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum. Çıkaramazsam istifa ederim demiştim. Yerel seçimde partiyi birinci parti yaptım. İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan sonrası döneme dair umudunu dile getiren Özel, bunun bir dönemin kapanışı olacağını söyledi:

“Bu, Türkiye’de 25 yıllık kâbusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek veren Özel, kendi siyasi hedefini şu sözlerle tanımladı:

“Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum.”

Cumhurbaşkanlığının, bu sürecin bir sonucu olarak kime düşerse onun onuru olacağını söyleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı: