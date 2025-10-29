Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil eski CHP liderlerini telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Tüm yurtta, cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de güne Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin buldunduğu Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.

Her sen tekrarlanmaya başlayan Erdoğan solganları, bu yıl yine tekrarlandı.

Devlet erkanıyla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozaleye çelenk bıraktığı törene katılan Özgür Özel'in ardından partisinin Genel Merkezi'ne geçti.

BÜTÜN GENEL BAŞKANLARI ARADI

Özgür Özel'in burada CHP'nin eski genel başkanları teker teker telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı öğrenildi.

Özel, bu kapsamda önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı aradı.

