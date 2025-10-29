Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Tüm yurtta, cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de güne Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin buldunduğu Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.
Devlet erkanıyla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozaleye çelenk bıraktığı törene katılan Özgür Özel'in ardından partisinin Genel Merkezi'ne geçti.
BÜTÜN GENEL BAŞKANLARI ARADI
Özgür Özel'in burada CHP'nin eski genel başkanları teker teker telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı öğrenildi.
Özel, bu kapsamda önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı aradı.