Özgür Özel Erdoğan'ın tarihi hatasını açıkladı! "Mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim tartışması üzerinden Erdoğan’ı hedef aldı. Özel, "Kaybettiğinizi, tükendiğinizi gördüğünüzden, giriştiğiniz darbe girişimi milletin vicdanından döndüğünden ötürü şimdi bu durumdasınız ve bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kez daha sizi Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ara seçim konusundaki tutumunu “tarihi hata” olarak niteledi.

Özel, Erdoğan’ın yerel seçim sonuçlarını kabul etmediğini, sandığın verdiği mesajla kavga ettiğini savundu ve bu nedenle erken seçimle birlikte ara seçim çağrısını yeniden gündeme taşıdı:

"TARİHİ HATA YAPMIŞ DURUM"

"30 ay bittikten sonra ara seçim yapmanın bir zaruret olduğunu ve boş sandalyeler için bir an önce bu kararın alınmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Herkes kabul ediyor ve bu konuda bir adeta suçüstü durumuyla karşı karşıyayız ve Adalet ve Kalkınma Partisi erkenden sözü tüketip hele hele bir de Erdoğan'ın ara seçim gündemimizde yok lafıyla adeta Anayasayı açıkça ihlal etme, Meclisin sorumluluğunda olan bir meseleye yürütme olarak direktif verme gibi bir tarihi hatayı yapmış durumda , Sayın Erdoğan ve çok net olarak şu ortadadır. Ara seçim Meclisin görevidir. Anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis başkanına da Mecliste milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir.

"HEM GENEL HEM YEREL ERKEN SEÇİME VARIM" DEDİ

Özel, CHP’nin hem erken genel seçim hem de gerekirse erken yerel seçim yapılmasına hazır olduğunu da vurguladı:

"Ama biz iddia ediyoruz ki çok daha yüksek bir oranda seçtiğinin arkasında duracak dedik. Bu konuda herhangi bir cevap duymadık. Erken seçim yapacaksanız erken yerel seçim de yapalım. İki seçimi birleştirelim. Biz ona da varız. 2 yıl önce %65'ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız. Çünkü milletin kararına güveniyoruz dedik. Bunda da bir şey duymadık. Son olarak da ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Bunu iktidar medyası şimdi kendi kendilerine de kendi kendimize bilir bilmez bu işi nerelerden tartışıldı, niye bu noktaya geldi diye eleştirileri yapıyorlar. "

Özel, ara seçim tartışmasında iktidarın Anayasa’nın açık hükmünü görmezden geldiğini söyledi. Bu konuda artık geniş bir toplumsal kabul oluştuğunu belirten Özel, şöyle dedi:

Ardından Erdoğan’ın “ara seçim gündemimizde yok” sözlerine tepki göstererek Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan ve çok net olarak şu ortadadır. Ara seçim Meclisin görevidir. Anayasal zorunluluktur.”

Özel, Erdoğan’ın seçimden kaçtığını savunurken, bunun yalnızca hukuki değil siyasi bir anlam taşıdığını söyledi.

“Ara seçimden kaçmak Anayasayı ihlal suçunla birlikte siyasi bir tükenmişliğin de itirafıdır” diyen Özel, AKP'nin boşalan sandalyeleri yeniden kazanabilecek durumda olsaydı bu seçimden kaçmayacağını belirtti.

Özel, iktidarın asıl tercihinin seçim değil, muhalefetin kazandığı alanlara operasyon yapmak olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN İNKAR EDERSE KENDİSİNİ EDER"

Özel, Erdoğan’ın siyasi kariyerinin de ara seçimle açıldığını savundu. AKP'den gelen “Siirt’teki süreç ara seçim değil, yenilenen seçimdi” açıklamalarına karşı ayrıntılı bir yanıt veren Özel, 2002’de yapılan anayasa değişikliğini hatırlattı. Erdoğan’ın o dönemde milletvekili olmadığı için başbakan olamadığını, Siirt’te yapılan ara seçimle Meclis’e girdiğini belirten Özel, “Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.” dedi.

Özel, geçmişte Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal ve Türkeş’in ara seçimden kaçmadığını da anımsattı. Erdoğan’ın ise bugün Afyon, Kırıkkale, Kastamonu, İstanbul 1. Bölge ve Hatay gibi yerlerde güç kaybettiğini gördüğü için ara seçim istemediğini dile getirdi. CHP lideri, Erdoğan’a “Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye” çağrısı yaptı.

"MERTÇE REKABET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Özel şöyle konuştu:

"Mecliste boş sandalyeleri seçime girip de AK Partililerle doldurabilecek olsa neden bundan kaçmaktadır? Kaybettiğinizi, tükendiğinizi gördüğünüzden, giriştiğiniz darbe girişimi milletin vicdanından döndüğünden ötürü şimdi bu durumdasınız ve bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kez daha sizi Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz bunun yerine son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almak, oradaki seçimi kazananlarda kazananlara saldırmak, operasyonlar yapmak ve darbe yoluyla memlekette verilmemiş yetkileri almaya çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bunu da milletin takdirlerine sunuyorum."

MERSİN YENİŞEHİR OPERASYONUNA İLK TEPKİ

Özel, açıklamasının devamında Mersin Yenişehir Belediyesi’nde bazı ihbarlar üzerine aramalar yapıldığı bilgisini aldığını, ancak şu aşamada belediye başkanı ya da siyasiler hakkında gözaltı veya doğrudan bir işlem bilgisi bulunmadığını söyledi.

Özel, son dönemde belediyelere dönük işlemlerin hukuki değil siyasi saiklerle yürütüldüğü görüşünü dile getirdi. Bornova’daki süreci örnek gösteren CHP lideri, basit bir ifadeye çağırma işleminin gözaltı ve tutuklama talebine dönüştürüldüğünü söyledi. Bu eleştirisini daha da sertleştiren Özel, şunları ifade etti:,

“Eğer Türkiye'de bankamatik personel çalıştırmak yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanını bir elin parmaklarını geçmez bulsunlar.”

