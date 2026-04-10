Özgür Özel Erdoğan'ın tarihi hatasını açıkladı! "Mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim tartışması üzerinden Erdoğan’ı hedef aldı. Özel, "Kaybettiğinizi, tükendiğinizi gördüğünüzden, giriştiğiniz darbe girişimi milletin vicdanından döndüğünden ötürü şimdi bu durumdasınız ve bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kez daha sizi Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ara seçim konusundaki tutumunu “tarihi hata” olarak niteledi.
Özel, Erdoğan’ın yerel seçim sonuçlarını kabul etmediğini, sandığın verdiği mesajla kavga ettiğini savundu ve bu nedenle erken seçimle birlikte ara seçim çağrısını yeniden gündeme taşıdı:
"TARİHİ HATA YAPMIŞ DURUM"
"30 ay bittikten sonra ara seçim yapmanın bir zaruret olduğunu ve boş sandalyeler için bir an önce bu kararın alınmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Herkes kabul ediyor ve bu konuda bir adeta suçüstü durumuyla karşı karşıyayız ve Adalet ve Kalkınma Partisi erkenden sözü tüketip hele hele bir de Erdoğan'ın ara seçim gündemimizde yok lafıyla adeta Anayasayı açıkça ihlal etme, Meclisin sorumluluğunda olan bir meseleye yürütme olarak direktif verme gibi bir tarihi hatayı yapmış durumda , Sayın Erdoğan ve çok net olarak şu ortadadır. Ara seçim Meclisin görevidir. Anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis başkanına da Mecliste milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir.
"HEM GENEL HEM YEREL ERKEN SEÇİME VARIM" DEDİ
Özel, CHP’nin hem erken genel seçim hem de gerekirse erken yerel seçim yapılmasına hazır olduğunu da vurguladı:
"Ama biz iddia ediyoruz ki çok daha yüksek bir oranda seçtiğinin arkasında duracak dedik. Bu konuda herhangi bir cevap duymadık. Erken seçim yapacaksanız erken yerel seçim de yapalım. İki seçimi birleştirelim. Biz ona da varız. 2 yıl önce %65'ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız. Çünkü milletin kararına güveniyoruz dedik. Bunda da bir şey duymadık. Son olarak da ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Bunu iktidar medyası şimdi kendi kendilerine de kendi kendimize bilir bilmez bu işi nerelerden tartışıldı, niye bu noktaya geldi diye eleştirileri yapıyorlar. "
Özel, ara seçim tartışmasında iktidarın Anayasa’nın açık hükmünü görmezden geldiğini söyledi. Bu konuda artık geniş bir toplumsal kabul oluştuğunu belirten Özel, şöyle dedi:
“30 ay bittikten sonra ara seçim yapmanın bir zaruret olduğunu ve boş sandalyeler için bir an önce bu kararın alınmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor.”
Ardından Erdoğan’ın “ara seçim gündemimizde yok” sözlerine tepki göstererek Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan ve çok net olarak şu ortadadır. Ara seçim Meclisin görevidir. Anayasal zorunluluktur.”
Özel, Erdoğan’ın seçimden kaçtığını savunurken, bunun yalnızca hukuki değil siyasi bir anlam taşıdığını söyledi.
“Ara seçimden kaçmak Anayasayı ihlal suçunla birlikte siyasi bir tükenmişliğin de itirafıdır” diyen Özel, AKP'nin boşalan sandalyeleri yeniden kazanabilecek durumda olsaydı bu seçimden kaçmayacağını belirtti.
Özel, iktidarın asıl tercihinin seçim değil, muhalefetin kazandığı alanlara operasyon yapmak olduğunu söyledi.
"ERDOĞAN İNKAR EDERSE KENDİSİNİ EDER"
Özel, Erdoğan’ın siyasi kariyerinin de ara seçimle açıldığını savundu. AKP'den gelen “Siirt’teki süreç ara seçim değil, yenilenen seçimdi” açıklamalarına karşı ayrıntılı bir yanıt veren Özel, 2002’de yapılan anayasa değişikliğini hatırlattı. Erdoğan’ın o dönemde milletvekili olmadığı için başbakan olamadığını, Siirt’te yapılan ara seçimle Meclis’e girdiğini belirten Özel, “Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.” dedi.
Özel, geçmişte Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal ve Türkeş’in ara seçimden kaçmadığını da anımsattı. Erdoğan’ın ise bugün Afyon, Kırıkkale, Kastamonu, İstanbul 1. Bölge ve Hatay gibi yerlerde güç kaybettiğini gördüğü için ara seçim istemediğini dile getirdi. CHP lideri, Erdoğan’a “Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye” çağrısı yaptı.
"MERTÇE REKABET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"
Özel şöyle konuştu:
"Mecliste boş sandalyeleri seçime girip de AK Partililerle doldurabilecek olsa neden bundan kaçmaktadır? Kaybettiğinizi, tükendiğinizi gördüğünüzden, giriştiğiniz darbe girişimi milletin vicdanından döndüğünden ötürü şimdi bu durumdasınız ve bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kez daha sizi Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz bunun yerine son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almak, oradaki seçimi kazananlarda kazananlara saldırmak, operasyonlar yapmak ve darbe yoluyla memlekette verilmemiş yetkileri almaya çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bunu da milletin takdirlerine sunuyorum."
MERSİN YENİŞEHİR OPERASYONUNA İLK TEPKİ
Özel, açıklamasının devamında Mersin Yenişehir Belediyesi’nde bazı ihbarlar üzerine aramalar yapıldığı bilgisini aldığını, ancak şu aşamada belediye başkanı ya da siyasiler hakkında gözaltı veya doğrudan bir işlem bilgisi bulunmadığını söyledi.
Özel, son dönemde belediyelere dönük işlemlerin hukuki değil siyasi saiklerle yürütüldüğü görüşünü dile getirdi. Bornova’daki süreci örnek gösteren CHP lideri, basit bir ifadeye çağırma işleminin gözaltı ve tutuklama talebine dönüştürüldüğünü söyledi. Bu eleştirisini daha da sertleştiren Özel, şunları ifade etti:,
“Eğer Türkiye'de bankamatik personel çalıştırmak yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanını bir elin parmaklarını geçmez bulsunlar.”
Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Sayın Erdoğan doğrudan sandığa saldıran, sandığın sonuçlarını kabul etmeyen ve adeta yerel seçimde kullanılan oyları hor gören, hiçe sayan bir tutum içinde ve bunun bir tek sebebi var.
O da başta çok eleştirdiğimiz siz bir kişiyi 5 yıllığına seçiyorsunuz, gerisine karışmıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz, sonra kenara çekiliyorsunuz. Demokratik bir yönetim, hukuka uygun bir yönetim talebiniz de olamaz. Buna itirazlarınız da varsa bunu ancak bir seçim sandığına kavuşursanız kullanacağınız oy ile belli edersiniz yaklaşımı var ve seçim sandığının verdiği mesajı almayan, onunla inatlaşan, onunla kavga eden bu yönetim anlayışına karşı bizim çok yönlü sandık talebimiz var. En başta erken seçim talep ediyoruz.
Bunu tüm muhalefet liderleri ayrı ayrı bugüne kadar dile getirdiler, dile getirmeye devam ediliyor. Biz Aydın gibi, Bursa gibi, Gaziosman Paşa gibi, Bayrampaşa gibi milletin başka bir siyasi partiye görev verdiği yerde o siyasi partinin belediye başkanlarını bir bahaneyle gözaltına alıp tutuklayıp yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanları seçen ya da belediye başkanına ya partime geçeceksin ya Silivri'ye gideceksin dayatmasıyla belediye başkanı transfer eden bu anlayış bilhassa biraz önce saydığım Gaziosmanpaşa'da, Bayrampaşa'da, Aydın'da, Bursa'da inanılmaz bir tansiyon yaratmış durumda. Burada Erdoğan'a seslendik. Gelin buraya sandığı koyalım ve millet sizin ithamlarınıza, sizin iftiralarınıza inanıyorsa size versin görevi.
Ama biz iddia ediyoruz ki çok daha yüksek bir oranda seçtiğinin arkasında duracak dedik. Bu konuda herhangi bir cevap duymadık. Erken seçim yapacaksanız erken yerel seçim de yapalım. İki seçimi birleştirelim. Biz ona da varız. 2 yıl önce %65'ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız. Çünkü milletin kararına güveniyoruz dedik. Bunda da bir şey duymadık. Son olarak da ara seçimle ilgili beklenti ve talebimizi dile getirdik. Bunu iktidar medyası şimdi kendi kendilerine de kendi kendimize bilir bilmez bu işi nerelerden tartışıldı, niye bu noktaya geldi diye eleştirileri yapıyorlar.
Biz ara seçimler demez, efendim işte milletvekillerinin istifa etmesi gerekiyor. Yok çoğunu kabul eder, azını kabul etmez. CHP'nin sayısını azalttır gibi hesapların içine girdikleri noktada Anayasayı okumayı ihmal etmişlerdi. O %5'lik milletvekili boşalmasına ilişkin durumun ilk 30 ay için geçerli olduğunu atlamışlardı.
30 ay bittikten sonra ara seçim yapmanın bir zaruret olduğunu ve boş sandalyeler için bir an önce bu kararın alınmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu şimdi okuması yazması olan herkes anlıyor. Herkes kabul ediyor ve bu konuda bir adeta suçüstü durumuyla karşı karşıyayız ve Adalet ve Kalkınma Partisi erkenden sözü tüketip hele hele bir de Erdoğan'ın ara seçim gündemimizde yok lafıyla adeta Anayasayı açıkça ihlal etme, Meclisin sorumluluğunda olan bir meseleye yürütme olarak direktif verme gibi bir tarihi hatayı yapmış durumda , Sayın Erdoğan ve çok net olarak şu ortadadır. Ara seçim Meclisin görevidir. Anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis başkanına da Mecliste milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir. Bu konudaki mesele artık toplumsal bir mutabakata, işin gerekliliği toplumsalsal bir kabule dönüşmüştür. 1960'tan bugüne kadar ne rahmetli Demirel, ne rahmetli Ecevit, ne Erbakan, ne Özal, ne Türkeş ara seçimden kaçmamışlardır. Sayın Erdoğan 22. ilk iktidar oldukları dönemde Siirt seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi mutabakatıyla bahsettiğimiz 78. madde yani ara seçim maddesine 3. fıkra eklenerek bir ilin tüm milletvekilleri boşaldıysa 90 günü takip eden pazar günü ara seçim yapılır maddesi Anayasaya eklenerek yapılan ara seçimle milletvekili olmuş, ardından da başbakan olmuştur ve bügüne kadarki siyasi yolculuğu başlamıştır. O yüzden de o ilk dönemde Anayasada ara seçim bir kere yapılır dendiği için bir daha ara seçim yapılmamıştır. Sonra milletvekili seçim süresini 5 yıldan 4 yıla indirdiği için ve ara seçim maddesini düzenlemedikleri için o özensiz Anayasa değişikliği ile birlikte bu durumda da bu sefer 4 yıllık sürede 30 ay kısıtı ve bir yıl kısıt gelince ara seçimlerinin yapılmasında fiili imkansızlık ortaya çıkmıştır. Şimdi yeniden 5 yıla çıkmış olan milletvekili seçim sürecinde 30 ay dolmuş. 1960'tan beri olan, 80 Anayasasında da olan, tüm dokümanları genel başkanlarıma da arz ettim. tutanaklarda da bir ara yapılabilir yazılıp sonra yapılır'a çevrilen ve daha o kanun, o anayasa maddesi görüşülürken yapılabilir demeyelim, yapılması zorunlu olsun diye tutanakların da mevcut olduğu durumda şimdi Sayın Erdoğan ben 78. maddedeki ara seçimi yapmayacağım demektedir. O zaman kendisine soru şu. 77. maddede yapılır denen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile gelirken Anayasa uygulanacak. 5 yılda bir milletvekilliği seçimi yapılırla milletvekili seçimleri yapılacak ama ara seçime gelince siz son seçimlerde 1. çıktığınız Afyon'da, son genel seçimlerde 1. çıktığınız Afyon'da Kırıkkale'de, Kastamonu'da, İstanbul 1. bölgede, Hatay'da seçime girecek takatiniz olmadığı için, 1. parti çıkamayacağınızı bildiğiniz için, güç kaybettiğinizi gördüğünüz için ara seçimden kaçacaksınız. Ara seçimden kaçmak Anayasayı ihlal suçunla birlikte siyasi bir tükenmişliğin de itirafıdır. Bunu bu zeminde bir kez daha Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum. Bahsettiğimiz seçim bölgelerinin tamamında son milletvekilliği seçiminde 1. çıkmış bir parti. Şimdi Mecliste boş sandalyeleri seçime girip de AK Partililerle doldurabilecek olsa neden bundan kaçmaktadır? Kaybettiğinizi, tükendiğinizi gördüğünüzden, giriştiğiniz darbe girişimi milletin vicdanından döndüğünden ötürü şimdi bu durumdasınız ve bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kez daha sizi Anayasayı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz bunun yerine son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almak, oradaki seçimi kazananlarda kazananlara saldırmak, operasyonlar yapmak ve darbe yoluyla memlekette verilmemiş yetkileri almaya çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bunu da milletin takdirlerine sunuyorum. Sayın Genel Başkanımıza, kıymetli heyetine, ev sahipleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.
(Erdoğan'ın 2002'de Siirt'te ara seçim yapılarak vekil seçilmesine ilişkin sürece AKP'den gelen 'ara seçim değil yenilenen seçimdi' açıklamasına ilişkin soruya yanıt) Dün bahsettiğimiz kanun teklifi 21 Haziran 2002 günü 21. dönemde AK Parti muhalefetteyken o günkü iktidara yani üçlü koalisyon hükümeti rahmetli Ecevit, Sayın Bahçeli ve rahmetli Yılmaz'ın bulunduğu hükümet sırasında verilmiş bir kanun teklifidir ve madde gerek o gün de kanun teklifini veren milletvekili AK Parti'nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu milletvekilidir o gün ve demektir ki süresi dolmuştur, ara seçim yapılmalıdır, boş olan sandalyeler doldurulmalıdır. Bu bir anayasal zorunluluktur ve derhal bu yapılmalıdır. Bu kanun teklifi ortada ve sizlerle paylaştım. Bu kanun teklifine göre AK Parti'nin o sırada genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletvekili değildir ama AK Parti'nin genel başkanıdır. Milletvekili grubuna verdiği talimat ara seçim isteyin, anayasal zorunluluktur. Milletin önüne ara seçim sandığı gelsindir. Aynen bugün benim söylediğim gibi. Bu kanun teklifi Meclise verildikten sonra henüz görüşülmesine, gündeme alınmadığında 40 gün geçmesi gerekiyor görüşülmesi için. Süre daha gelmeden Sayın Bahçeli tarafından erken seçim çağrısı yapıldığı için ve 3 Kasım 2022 gününe erken seçim kararı alındığı için ara seçim talebinin hayata geçmesi mümkün olmamıştır ama isteyen AK Parti'dir. AK Parti'nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Kocaeli milletvekili teklifi vermiştir. Teklif elinizde. Erdoğan'ın ara seçimle gelmesi bu ara seçimle değildir. 22. dönemde Erdoğan hani hepimizin bildiği muhtar bile olamaz diye değerlendirilen almış olduğu cezadan dolayı siyaset yasağı olduğu için milletvekili adayı olamamıştır. Partisinin genel başkanıdır ama milletvekili değildir. Bu yüzden başbakan değildir. Sayın Abdullah Gül o sırada başbakandır ve o sırada Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş bir genel başkanın, seçimi kazanmış bir genel başkanın başbakan olmamasının demokratik olmadığını değerlendirmiş, AK Parti ile görüşmüş, Siirt seçimlerinin de iptal edilmesi ile birlikte Anayasaya biraz önce bahsettiğim 3. fıkra eklenmiş. Yani bir seçim bölgesinde bölünürse, bir seçim bölgesinde eğer bölünürse, , biter, , bir seçim bölgesinde tamamen boşalırsa, , milletvekillikleri, o zaman orada ara seçim yapılır maddesi eklenmiştir. Tarih 27.12.2002 ek fıkra ve ara seçim maddesine eklenen fıkra buradadır ve bu fıkra hükmünce yapılan ara seçimlerde Siirt'ten milletvekili seçilmiştir. Tabii bunu bu detayı düşünmeyen AK Partili bir takım sözcüler, Siirt seçimleri Siirt boşaldığı için orada yapıldı, yapılan ara seçim değildir diyor. Oysaki Aralık 2002 tarihinde ek fıkra yukarıda yazılı, yukarıda yazılı belirtilenlerden ayrı olarak bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır maddesi eklendiği için Siirt'te ara seçim yapılmıştır. Ve o ara seçimde Erdoğan Siirt'ten milletvekili olmuştur ve başbakanlık görevini üstlenmiştir. 22. dönemde başka bir ara seçim de bu ara seçim yapıldı diye yapılamamıştır. Olay bu kadar açık, bu kadar ortadadır. Sayın Hayati Yazıcı Anayasadaki bu değişikliğin ara seçim maddesine eklendiğini hatırlayamadığı için biz Siirt seçimleri iptal olduğu için Erdoğan geldi. Ara seçimle gelmedi demektir. Oysaki bu düzenleme yapılmamış olsa bir bölge boşalsa da orada ara seçim hemen yapılamıyordu çünkü yukarıdaki 30 ay kuralına takılıyordu. 30 aya beklenmeden ara seçim beklenmeden ara seçim yapılması bu düzenlemeyle mümkün olmuştur. Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu inkar etmek kendisini inkar etmektir.
Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Yenişehir Belediyesi'nde birtakım, ihbarlar üzerine, duyumlar üzerine bazı aramaların yapıldığını kendilerinin de konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını, belediye başkanıyla ilgili ya da, siyasilerle ilgili şu an itibariyle herhangi bir işte gözaltı ya da soru, soruşturma, odalarında arama gibi bir durumun olmadığını bana ifade etti.
Dikkatle takip ediyoruz ama şu kadarını söyleyeyim. Yani Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet başsavcılarına ya da doğrudan bazı savcılara Ankara'dan ya hiç mi ihbar yok? Soruşturma dediğin basit şüpheyle başlar. Hatta ilk göreve geldiği gün Adalet Bakanı bir gaf yapmıştı.
kuvvetli şüpheyle başlar demişti. Soruşturmanın basit şüpheyle başladığı kuvvetli şüpheyle de kovuşturma evresine geçirilebildiği konusu kendisine hatırlatılmıştı. O,, travmatik bir düzen içinde zihin işlediğinden ötürü her telefona soruşturma basit şüpheyle başlar.
Hiç mi ihbar yok? Hiç mi söylenti yok? Sosyal medyada da mı bir şey yok diyerek Cumhuriyet başsavcılarına bir takım operasyonlar telkin edilmekte veya bir takım soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağımıza geliyordu.
Bunların hangisi bu tip bir noktadan hareketle yapılmıştır, hangisi işte, Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen ve değerlendirilmesi hukuken de gerekli ihbarlar neticesinde yapılmaktadır. Onu zaman içinde iddialar ortaya çıktığında, iddianameler oluşacaksa iddianamelere dönüştüğünde göreceğiz ama şu anda öyle bir noktadayız ki Akın Gürlek 2 kere 2 4 dese bunu asla ve asla doğru olmadığını düşünen toplumda bir %75'lik kesim var. Bugüne kadar yaptıkları her şey onları bu noktaya getirdi.
Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekten hukukun gerektirdiği bir soruşturma açılacak olsa ben arkadaşlara şunu söylüyorum: Yoktur ama olmaz ama asla kabul etmem ama içimizde gerçekten bir hırsız varsa herhalde kendini en güvende hisseden kişi odur. Çünkü o kadar haksız işler yapıyorlar ki artık bundan sonra yaptıkları her işte ciddi bir şüphe vardır.
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'nda oturduğu her gün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gereğini yaptığını düşünen tüm savcılar, hakimler açısından da bir şüphe uyandırmaktadır.
Akın Gürlek'in bizzati varlığı hukuka güven ve yargı bağımsızlığı noktasında bir, , taşınamaz yük haline dönüşmüştür.
o yüzden de, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılan herhangi bir operasyona kimsenin bir hukuki operasyon diyecek durumu yoktur.
Zaten dün Bornova belediye başkanımızın muhatap olduğu süreci biliyorsunuz. Kendisi telefonla görüşüne başvurulmak üzere, bilgisine başvurulmak üzere davet ediliyor.
Ardından bunun bir gözaltı sürecine dönüşmesi telkin ediliyor. Kendisi gözaltına alındığını öğreniyor. Sonra ifadelerini veriyor.
O basit ve kendisiyle ilgili olmayan hususta, doğrudan kendisini sorumlu olmayan hususta ve kalkıp eve gideceğini düşündüğü sırada tutuklama talebiyle sevk ediliyor hakime.
Allah'tan hakim bakıyor ve ne kendisi ne diğer arkadaşları için tutuklama gibi bir tedbire ihtiyaç duymuyor.
Dünkü konu gibi yani kendisinin haberdar olduğunda soruşturma açtığı ve kamu zararını kendi cebinden karşıladığı ve bunu bir özeleştirel şekilde kamuoyuyla paylaşan kişiye tutuklama talep ediyor.
Bir personelin o kamuoyunda işte işe gitmeden maaş alan bankamatik personel gibi bir personelin birkaç aylık maaşından ilgili bir durum. Şu kadarını söyleyeyim. Eğer Türkiye'de bankamatik personel çalıştırmak yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanını bir elin parmaklarını geçmez bulsunlar. Bu kadar net söylüyorum."