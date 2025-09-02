Özgür Çelik'in hapsi istendi: İnan Güney ve Rıza Akpolat da var

Özgür Çelik'in hapsi istendi: İnan Güney ve Rıza Akpolat da var
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında açılan dava, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında açılan dava, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

10 PARTİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.

SAVCILIKTAN 'DAVALAR BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla daha önce İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava ile aynı nitelikte hazırladığı bir davanameyi birleştirme talebiyle ilgili mahkemeye gönderdiğini açıkladı.

Son Dakika | CHP İstanbul yönetimi görevden alındı! Gürsel Tekin kayyum olarak atandıSon Dakika | CHP İstanbul yönetimi görevden alındı! Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına tepki yağdı! 'Karar yok hükmündedir'CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına tepki yağdı! 'Karar yok hükmündedir'

Kaynak:EKOL TV

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Siyaset
Savcılık 'CHP İstanbul davaları birleştirilsin' dedi
Savcılık 'CHP İstanbul davaları birleştirilsin' dedi
CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına tepki yağdı! 'Karar yok hükmündedir'
CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına tepki yağdı! 'Karar yok hükmündedir'