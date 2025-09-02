Özgür Çelik'in hapsi istendi: İnan Güney ve Rıza Akpolat da var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında açılan dava, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

10 PARTİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.

SAVCILIKTAN 'DAVALAR BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla daha önce İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava ile aynı nitelikte hazırladığı bir davanameyi birleştirme talebiyle ilgili mahkemeye gönderdiğini açıkladı.

