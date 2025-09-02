CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasına tepki yağdı! 'Karar yok hükmündedir'

CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden aldı, yerine geçici kurul atadı.

Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir ara karar verdi; seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı.

Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı. Söz konusu karara CHP'den tepki yağdı.

"KUMPASLARINIZA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "CHP mahkemelerde kurulmadı, darbelerde yıkılmadı. Siyasallaşan yargıyla yaptığınız hiç bir operasyona boyun eğmedik, eğmeyiz. İstanbul İl Örgütümüze ve İl Başkanımız Özgür Çelik'e yönelik karar yok hükmündedir. Kumpaslarınıza teslim olmayacak, hukuksuzlukların hesabını soracağız" dedi.

"YARGININ BU KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ise İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı. Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA..."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, karara tepki gösterdi. Günaydın, "Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez. Halep oradaysa arşın burada..." ifadelerini kullandı.