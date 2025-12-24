Özgür Özel'den 'Akın Gürlek ile anlaştı' iddiasına ilk yanıt! "Operasyoncular rezil oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Tele2'ye konuştu. Özel, Serdar Akinan'ın iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın vefat etmenden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili önemli belgeler açıklayacağını ifade etmişti.

Özel, Durbay'ın vefatının ardından da tüm programlarını iptal etti. Bu sırada Serdar Akinan, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile anlaştığını iddia etti.

CHP’den Başsavcı Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

Özel, Durbay'ın vefatının ardından taziyelerin bitimi ile güncel politikaya dönerken geçtiğimiz günlerde de CHP Hukuk Birimi, Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu. Gürlek, hakkında bir dizi menfaat iddiaları belgeleri ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilip suç duyurusunda bulunuldu.

"OPERASYONCULAR REZİL OLDU"

Özel, Gürlek ile anlaştı iddialarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Operasyonel habercilik geleneği yerleşmeye başladı birtakım yerlerde. O haberleri yapan siteleri çok dikkatli okusunlar. Mart’ın 23’ünde Ekrem Bey buraya geldi, 24’ünde ben geldim. O günden bugüne işte ölüm olursa buraya gelmediğimiz oluyor.

Biz Ekrem Bey’e, arkadaşlarımıza bu kadar sahip çıkacağız. Akın Gürlek ise hakkımda dünya kadar tazminat davası açıyor. Dünya kadar fezleke oluyor. O bunu yapacak. Biz her hafta bu mücadele için elimizden gelen, dilimizin döndüğü her şeyi söyleyeceğiz. Sonra geçen hafta ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partisi’nin elinde bir bilgi var. Bunu vermedi Akın Gürlek’le Özgür Özel anlaştı’ diye haber yapan operasyoncular, operasyon yapanlar var. Şimdi rezil oldular. Çünkü ne çıktı ortaya? Geçen hafta çarşamba günü bizim bir mitingimiz cenazemizden dolayı iptal edilmişti. "

Özel, CHP Hukuk biriminin suç duyurusunda bulunduğu belirterek de şunları ifade etti:

"Ama perşembe günü belgelerin tamamını Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdirtmiştim partim adına. Bana diyor ki ‘Elinde belge var, açıklamadı…’ Bunların maksatlarını herkes gayet iyi biliyor. Bir de şöyle bir mevzu da var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin içinde taht savaşları var.

Yani evlatlar, damatlar, bakanlar ki bu bakanlar mevcut bakanlar, eski bakanlar. Erdoğan’a yan bakanlar, şaşı bakanlar ve doğru, güzel bakanlar. Her türlüsü var içlerinde. Birbirleri hakkında dünya kadar evrağı oraya - buraya yolluyorlar. "

Özel, Durbay'ın cenazesinde olmasına karşın hakkında ortaya atılan bu iddialara da çok sert sözlerle yanıt verdi: