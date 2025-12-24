Son Dakika | Bahçeli'den kuşkuları artıran açıklama! Libya Komutanı Ankara'da ölmüştü

Libya Genelkurmay Başkanı Ali Ahmed El-Haddad dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. İki gün önce de Türkiye'nin Libya tezkeresi uzatıldı.

Görüşmenin ardından El-Haddad ülkesine dönmek için Ankara'daki özel jetine bindi. Jet, Haymana ilçesinde düştü. El-Haddad ve uçaktaki herkes öldü. Uçağın kara kutusu bulundu, Libya'da üç günlük milli yas ilan edildi ve Türkiye'de de soruşturma başlatıldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya askeri heyetini taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de çok çarpıcı bir açıklama geldi. Bahçeli, uçağın düşmesinin 'düşündürücü' olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X hesabından şunları ifade etti:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır. Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."

NELER OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad, 23 Aralık 2025’te Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanlığı’nda resmî törenle karşılandı.

Ziyaretin ardından ülkesine dönmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan özel jetiyle havalandı. Falcon 50 tipi iş jeti saat 20.17’de kalktı; kısa süre sonra elektrik arızası bildirildi, hava trafik kontrolüne “acil durum” iletildi ve acil iniş talep edildi.

Uçak Esenboğa’ya yönlendirildi ancak saat 20.36’da radar teması kesildi, irtibat sağlanamadı. Uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü belirlendi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle gece boyunca çalışmalar güçlükle sürdü; sabah ilk ışıklarla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri enkaza ulaştı.

Bölgenin balçıkla kaplı olması nedeniyle paletli ambulans sevk edildi. Enkazda Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu ile 3 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği tespit edildi, kurtulan olmadı. Libya’da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve savcılar görevlendirildi.

Köylüler patlama sesi duyduklarını, çamur içinde yürüyerek enkaza ulaştıklarını anlattı. Jandarma bölgeyi güvenlik çemberine aldı; AFAD mobil koordinasyon merkezi kurdu.

Uçağın kara kutusu ve ses kayıtları bulundu.

El-Haddad ile son görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da şunları ifade etti: