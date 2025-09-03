Özgür Çelik: Türkiye’nin azınlık iktidarı toplumu sindirmeye çalışıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e destek ziyaretleri sürüyor. Kayyum atanması sonrası yaşanan gelişmeler üzerine bu kez de DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Çelik’i ziyaret etti. Ziyarete DEM Parti İl Eş Başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve yöneticiler katıldı.

CHP İl Binası önünde açıklama yapan Özgür Çelik, dayanışma mesajı verdi:

“İstanbul Barosu ile birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun eşi Sayın Dilek İmamoğlu bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Şu anda da DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanları, milletvekilleri, Parti Meclis üyeleri ve yöneticileri İstanbul İl binamıza bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdiler. Sayın Eş Başkanlara, milletvekillerine, Parti Meclisi üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine bu dayanışma ziyareti için çok teşekkür ediyorum.”

Çelik, iktidarın uygulamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’nin azınlık iktidarı, kendi arkasına hizalanmayan herkese bir baskı uyguluyor. Bütün muhalefeti, toplumu sindirmeye, korkutmaya ve gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bunun karşısında adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten ve barıştan yana olan herkes hep birlikte mücadele edecek ve bu zor günlerin üzerinden hep birlikte geleceğiz.”

Dem Parti adına yapılan açıklamada, yerel mahkemenin kararının hem hukuksuz hem de siyasi olduğu söylendi. İl binası önünde konuşan temsilciler, ziyaretin yalnızca CHP’ye değil, demokrasiye yönelik dayanışma anlamı taşıdığını belirtti:

“Dün yerel mahkemenin almış olduğu tamamen hukuksuz bir karar karşısında Sayın Özgür Başkan şahsında il yönetiminin görevden alınmasına yönelik bu kararı ve aynı zamanda toplamında bir siyasi darbe niteliği taşıyan yargının siyasete yönelik bir araç haline getirilmesini protesto ettik.”

CHP İstanbul İl Örgütü’nün uzun süredir siyasi baskı altında olduğunu vurgulayan Dem Parti yetkilileri, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanından itibaren 19 Mart’tan bu yana siyasetten tasfiyeye yönelik bir kuşatma var. Siyasetin bu tür yargı operasyonlarıyla dizayn edilmesine hep karşı durduk.”

Barışın ancak adalet ve demokrasiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Dem Parti temsilcileri, şu ifadeleri kullandı: