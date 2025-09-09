Özgür Çelik olağanüstü kongrede yeniden aday olabilir mi?

CHP’de İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından Gürsel Tekin’in görevlendirilmesi, partide yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özgür Çelik'in olağanüstü kongrede yeniden aday olabilme durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı çevresinde başlayan tartışmalarla birlikte tarihi bir dönemeçten geçiyor. Mahkemelerin verdiği tedbir kararları, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutumu ve yaklaşan kongreler, partinin geleceğini şekillendirecek kritik başlıklar olarak öne çıkıyor.

YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetimi yerine kayyum atanmasına yönelik itirazı reddetti. Buna göre; kararı veren mahkeme CHP’nin itirazını reddederse, istinaf yolu gündeme gelecek.

CHP İstanbul'dan olağanüstü kongre kararıCHP İstanbul'dan olağanüstü kongre kararı

YSK, kritik bir adım atarak ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırdı.

Bu karar İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 39. Olağan İl Kongresi’ni durdurma kararını da etkisiz hale getirdi.

Özgür Çelik kongre için toplanan imza sayısını açıkladıÖzgür Çelik kongre için toplanan imza sayısını açıkladı

Bu noktada, CHP’nin önünde olağan ve olağanüstü kongrelerin yapılmasını engelleyecek bir yargı bariyerinin kalmadığı belirtiliyor. İstanbul’da 24 Eylül’de gerçekleştirilecek Olağanüstü İl Kongresi ile 39. Olağan İl Kongresi eş zamanlı olarak ilerleyecek. Çağrı heyetlerinin ise yalnızca kongreyi toplamakla görevli olduğu, iptal ya da erteleme yetkilerinin bulunmadığı kaydediliyor.

ÇELİK OLAĞANÜSTÜ KONGREDE YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre, Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in hem olağan kongrede hem de olağanüstü kongrede aday olmasına herhangi bir hukuki engel bulunmadığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

