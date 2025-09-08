Son dakika | CHP'den kayyuma karşı yeni hamle

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yargı kararlarıyla İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve yerine kayyum atanmasıyla başlayan krize Cumhuriyet Halk Partisi, tüzüğüne dayanarak karşı bir hamleyle yanıt verdi.

Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Türkiye
