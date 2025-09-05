Özgür Çelik kongre için toplanan imza sayısını açıkladı

Özgür Çelik kongre için toplanan imza sayısını açıkladı
Yayınlanma:
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin alınan geçici kayyum kararına karşı kongreye gitme kararı almıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu kapsamda toplanan imza sayısını duyurdu.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum kararı almasına karşı, Olağanüstü Kongre'ye gitme kararı aldı.

CHP'nin hamlesine ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şimdiye kadar toplanan imza sayısını duyurdu.

632 delegeden 506’sının noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim etmek üzere il binasına ulaştırdıklarını belirten Çelik, "İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRADESİNİ SAVUNAN DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un gücü birliğinden gelir.

Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz.

Kayyumlara karşı iradesini savunan tüm delegelerimize destekleri ve dayanışması için yürekten teşekkür ediyorum."

zgur-celik-imza.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Türkiye
Son dakika|CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Son dakika|CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Alaattin Köseler'den ilk açıklama: Tahliye olduktan sonra halkla buluştu
Alaattin Köseler'den ilk açıklama: Tahliye olduktan sonra halkla buluştu