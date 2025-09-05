Özgür Çelik kongre için toplanan imza sayısını açıkladı

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum kararı almasına karşı, Olağanüstü Kongre'ye gitme kararı aldı.

CHP'nin hamlesine ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şimdiye kadar toplanan imza sayısını duyurdu.

632 delegeden 506’sının noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim etmek üzere il binasına ulaştırdıklarını belirten Çelik, "İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRADESİNİ SAVUNAN DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un gücü birliğinden gelir.

Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz.

Kayyumlara karşı iradesini savunan tüm delegelerimize destekleri ve dayanışması için yürekten teşekkür ediyorum."