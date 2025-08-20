Özel'den AKP'ye transfer olanlara 'Hızır Paşa' göndermesi! "Korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi’nin açılışında konuştu. Özel, belediyelerin üzerinde artan baskılar olduğunu söyledi:

“Bir yanda tasarruf tedbirleriyle eli kolu bağlanmış bir belediye, bir yandan Cumhurbaşkanı’nın bakanlara verdiği talimatla belediyelerin silkelendiği, vergi ve SGK konusunda hiç sıkıştırılmadıkları kadar sıkıştırıldığı bir süreçteyiz. Borçlar faiziyle tahsil ediliyor, ödenekler kesiliyor, alacaklara haciz konuluyor.”

Özel, belediye başkanlarının da yargı baskısıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti:

“Belediye başkanlarımız bir siyasi operasyonla görevlerinden uzaklaştırılıyor. İçeriye alınanlar iftiraya zorlanıyor, şirketlerine el konuluyor.”

Özel, tüm engellemelere rağmen belediyelerin hizmet üretmeye devam ettiğini vurguladı:

“Bu şartlar altında açılış yapıyor olmak büyük başarıdır. Belediye başkanlarımız sadece hizmetleriyle değil, cesaretleriyle de partimizin bayrağını dalgalandırıyorlar"

İNAN GÜNEY'İN YOKSUL ÇOCUKLARA SU SEBİLİ PROJESİ

Özel, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in okullara su sebili projesini anlattı:

“İyi durumdaki çocuk şişe suyunu alıp içiyor, yoksulun çocuğu tuvalet musluğundan su içmek zorunda kalıyordu. İnan Güney okullara sebil koydu. Böylece tüm çocuklar aynı sudan içti. Bu beni çok etkiledi.”

Özel, Milli Eğitim Müdürleri ve valilerin engellemediği her okulda bu projenin uygulandığını ifade etti:

"Bütün Türkiye'ye yazdık. Bugün Ataşehir'de de var. Daha doğrusu valinin ve Milli Eğitim Müdürünün partizanlık yapıp korkmadığı, okullara bizi soktuğu her okulda var. Olmayan varsa bilsin ki Milli Eğitim Müdürü ve valinin engellemesinden dolayı yoktur.

Konuşun hemen okul yönetimiyle, konuşun Milli Eğitimle, Cumhuriyet Halk Partili en yakın belediye gelip o okula arıtma cihazlarını takacak, su sebillerini yapacak."

"İMAMOĞLU, ERDOĞAN'I YENECEK OLMASI KONUSUNDAKİ KUVVETLİ ŞÜPHE..."

Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasının altında yatan sebebin seçim zaferi olduğunu ifade etti. İmamoğlu'un İstanbul'a yaptığı kreş, kent lokantası ve istihdam hizmetlerini anlattıktan sonra Özel şöyle konuştu:

İstanbul'daki 100'e yakın açılışımızı yapacağız. Türkiye'de bekleyen 1000'in üzerinde açılışımızı yapacağız. Türkiye şunu bilsin. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenme suçundan içeridedir. Ve Erdoğan'ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı içeridedir.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın geçmişteki siyasi mağduriyetini hatırlattı ancak aynı yaklaşımın İmamoğlu’na gösterilmediğini söyledi:

Erdoğan çok seçim kaybetmiştir. Beyoğlu belediye başkanı adayı olmuştur kaybetmiştir. Milletvekili adayı olmuştur kaybetmiştir. Sonra bir şiir okumuştur. O şiirden dolayı haksız yere 3 ay hapiste yatmıştır. Koğuş arkadaşını kendi belirlemiştir. İçeride şiir kitabı yazmıştır. 30.000 tane ziyaretçi kabul etmiştir. O mağduriyeti görünür kılmıştır. Halk arasındaki deyimle köpürtmüştür. Onun üzerinden büyük bir ekonomik kriz, büyük bir deprem üzerine zamansız ve erken seçimde bütün partiler 1 puan 2 puanla baraj altı kaldığı bir dönemde partisini iktidara getirmeyi başarmıştır. O günden bugüne mağdurdur. Ama herkes şunu bilsin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken rüşvetten, zimmetten, irtikaptan ihaleye fesat karıştırmaktan, yolsuzluktan yargılanmıştır. Ama bir sabah eve polis gelmemiştir. Her mahkemeye telefonla davet edilmiştir.

Yargılamaları bitip ceza aldığında bile derdest edilmemiş, telefonla çağrılmış İBB'den çıkıp davul zurnayla miting yapmış konuşma yapıp konvoyla cezaevine uğurlanmıştır. Ama o gün görmediği zulmü bugün etmektedir. Yaşamadığı mağduriyeti yaşatmakta. O na sen seçildin. İstanbul'a hizmet etme cezaevinde yat denmemiş, milletin verdiği görevi yapmak senin boynunun borcu, bunu sağlamak da devletin borcu denmiştir.

O süreçlerden gelenler bugün içeride şiir kitabı yazıp 30.000 kişiye imzalayanlar ki o gün Büyükşehir Belediye Başkanlığından düşmüştü cezası kesinleşmişti. Bugün tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun resimlerini metrodan kaldırtmakta, afişini İBB'ye astırmamakta sesli anonsta sesine tahammül etmemektedir. Oysa İmamoğlu suçlu değil, sadece şu anda hakkında iddianame bile düzenlenmemiş, iftiraya uğramış orantısız bir tutukluluk tedbiriyle muhatap bir mağdurdur. Seçilmiş belediye başkanının resmini indirenlere, sesini dindirenlere durduranlara inat biz başkanımıza da sahip çıkmaya İstanbul'un iradesine de sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz.

"ERDOĞAN'I BEŞİNCİ KEZ YENECEK DİYE İÇERİDE TUTUYORLAR"

Özel, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında aldığı zaferleri hatırlattı:

Tayyip Erdoğan'da partisini kurduğundan beri ilk kez ikinci parti oldu. Ama Türkiye'de yenilmezlik partisindeyken yenilmezlik unvanını da kaybetti. Ama Türkiye'de bir yenilmez var. Beyoğlu'nda aday olmuş Erdoğan'ın adayına karşı kazanmış. İstanbul'da aday olmuş karşısına meclis başkanını çıkarmışlar kazanmış. Son başbakanı çıkarmışlar kazanmış. En iyi belediyeciliği bu biliyor deyip bakanlarını bile istifa ettirip getirmişle r. Onu da yenmiş. 4'te 4 kez 4'te 4 Hani şimdi unuttuğu Rabia var ya Mısır'ın şimdiki yönetimine kafa tutuyordu Rabia yapıyordu darbecisin diyordu. O Rabia'yı o unuttu ama Rabia 4 kez bir Beylikdüzü 3 kez İBB'de 4 kez Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenmiş. Şimdi 5. kez yenecek diye içeride tutuluyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun iddiası Beyoğlu'nu sizden iyi yönetirim. Millet demiş gel yönet. İBB'yi sizden iyi yönetirim. Millet demiş gel yönet. Hazımsızlık yapıp seçimi iptal etmişler. Millet demiş Ekrem gel sen yönet.

O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun iddiası Beyoğlu'nu sizden iyi yönetirim. Millet demiş gel yönet. İBB'yi sizden iyi yönetirim. Millet demiş gel yönet. Hazımsızlık yapıp seçimi iptal etmişler. Millet demiş Ekrem gel sen yönet. Bu sefer 600.000 oyla farkla. 5 sene hizmet etmiş. Otobüsleri yakmışlar, metroları sabote etmişler. Yürüyen merdivene bile taş sıkıştırmışlar ama film için yalandan otobüs yakmışlar. İBB beceremiyor demişler. Millet demiş gel 1 milyon oy farkla gel yine yönet. Şimdi de millet 23 Mart'ta 15,5 milyon oy farkla dedi ki gel memleketi yönetmek için seni aday gösteriyorum. Ve 15,5 milyon kişinin aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutuyorlar ki hizmet aksasın, seçimi kazanamasın diye. İnadına 100 açılışı da yapacağız. 1000 açılışı da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacağız.

"YÜRÜ BRE HIZIR PAŞA GÜVENDİĞİ PADİŞAHIN DA ..."

Özel, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçiş yapmasına da isim vermeden atıf yaptı. Özel şöyle konuştu: