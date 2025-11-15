Özel: Yarın Kilis meydanında buluşuyoruz

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Kilis'te düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Kilis’te gerçekleştireceği miting için vatandaşlara davette bulundu. CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı mitingi yarın saat 16.00’da Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyecek.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Korkmayın, yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın! Bu düzeni değiştirecek olan millettir, her zaman millet kazanır! Adalet gelene kadar mücadeleyi meydan meydan büyütüyoruz. Yarın 70’inci eylem için Kilis meydanında buluşuyoruz!”

CHP’nin miting serisinin 70’inci durağı olacak Kilis buluşmasında, ekonomik kriz, adalet talebi ve demokrasi vurgusunun öne çıkması bekleniyor.

Kaynak:ANKA

Siyaset
