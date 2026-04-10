Özel ve İmamoğlu'ndan mitinge davet mesajı

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Yeni miting adresinin, Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi olarak duyurulan miting, yarın (11 Nisan) saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yurttaşları yarınki mitinge davet etti.

"HEP BERABER ADIM ADIM YÜRÜYORUZ"

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür!

Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz.

11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi"

Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür!



Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz.



11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi pic.twitter.com/ZBwoX9nc18 — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 10, 2026

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, yurttaşları mitinge davet mesajını, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaştı.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir hukuksuzluğa karşı tek yürek olacak.

Hep derim; Allah’ım beni aileme, doğduğum şehre ve milletime mahcup etme.

Ne mutlu bana ki hep öyle oldu ve olacak!"