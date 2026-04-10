Özel ve İmamoğlu'ndan mitinge davet mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın (11 Nisan), Nevşehir'de düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti.

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

CHP'nin yeni miting adresi belli olduCHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Yeni miting adresinin, Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi olarak duyurulan miting, yarın (11 Nisan) saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yurttaşları yarınki mitinge davet etti.

"HEP BERABER ADIM ADIM YÜRÜYORUZ"

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür!

Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz.

11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi"

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, yurttaşları mitinge davet mesajını, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaştı.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir hukuksuzluğa karşı tek yürek olacak.

Hep derim; Allah’ım beni aileme, doğduğum şehre ve milletime mahcup etme.

Ne mutlu bana ki hep öyle oldu ve olacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Siyaset
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İktidar ve DEM arasındaki gerilim Saray'a taştı! "Yolsuzluklara izleyici kalmayız"
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!
İBB Davasında Akla Ziyan Durum... Dedesinin Dedesi de Kara Para mı Akladı!