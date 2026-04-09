CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi belli oldu. CHP'den yapılacak açıklamaya göre miting, Cumartesi günü saat 14.00'te Nevşehir - Niğde yolu kavşağı Milli İrade Caddesi'nde yapılacak.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklandığı Mart 2025'ten bu yana CHP'nin ülke genelinde başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

MİTİNGİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi sosyal medya X hesabından yapılan duyuruda mitingin yeni adresi ve tarihi kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre 11 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan miting, saat 14.00'te Nevşehir Niğde yolu kavşağı - Milli İrade Caddesi'nde (Tahta Büfeler önü) yapılacak.

"TARİHİ KORKANLAR DEĞİL, BU MEYDANLAR YAZACAK"

CHP'den konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, emeğin ve peribacalarının diyarı Nevşehir'de buluşuyoruz!

Adaletsizliklerinizin, kumpasların, krizlerin faturasını milletimizin sırtına yüklemenize, yol arkadaşlarımızı hukuksuzca tutsak etmenize, korku siyasetinize izin vermeyeceğiz!

Tarihi korkanlar değil, bu meydanlar yazacak!"

ekran-goruntusu-2026-04-09-203627.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

