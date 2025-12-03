CHP'den kurultay sonrası ilk miting! Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri'nde adres Güngören

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini düzenlemeye hız kesmeden devam ediyor.

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından düzenlenen ilk mitingin adresi İstanbul'un Güngören ilçesi oldu.

Özgür Özel 39. Olağan Kurultay'da rekor oyla Genel Başkan seçildi

Son Dakika | Cellat tartışmasında Özel Erdoğan'a ateş püskürdü! "Senin dede neredeydi"

'MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR' MİTİNGLERİNİN YENİ ADRESİ GÜNGÖREN

Yurttaşlar 23 Mart'tan bu yana meydana inmeye devam ediyor. İstanbul'da serin havaya rağmen çok sayıda yurttaş Güngören Kale Center AVM önünde 73'üncü kez düzenlenen mitinge yoğun katılım sağladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Kurultayda rekor oyla 4'üncü kez Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in burada kritik açıklamalarda bulunuyor.

"Bugün emeğin, alın terinin güzel ilçesi Güngören'deyiz. Dar sokakların, geniş gönüllü insanların gönüllü insanların ilçesindeyiz. Merter'de tezgah başında can verenlerin ilçesindeyiz. Haznedar'da komşuluğu yaşatanlarla, Tozkoparan'da ranta karşı direnenlerle, mücadelede edenlerle birlikteyiz. Betonların arasında bir çiçek gibi açan bu güzel yürekli insanlara Güngören'e merhaba!" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Özel, 1994'ten bu yana Güngören'deki seçimleri sekiz kez kaybettiklerini ama yine de 'Güngören'e küsmedik' dedi.

CHP Özgür Özel, Güngören'de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 73'üncüsünde yurttaşlara hitabetti

Basıklarıa rağmen hizmete devam ettiklerini söyleyen Özel, "Sanıyorlar ki silkeleriz dururlar, sanıyorlar ki içeri atarız susarlar, sanıyorlar ki zulm ederiz geri dururlar... And olsun ki ne mücadeleden ne hizmetten geri durmadık, durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİN 333 OYU DARBEYE DİRENENLER HAKEDİYOR"

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde düzenlenen 39. Olağan Kurultay'ında aldığı bin 333 oyun asıl hakedenin 'Çağrılınca koşan gelen, darbeye direnen, seçtiğine sahip çıkan, mücadeleyi bırakmayan' meydandakilerin olduğunu ifade etti.

Meydanda bir araya gelen çok sayıda yurttaş önünde söz veren Özel, "Güngören'in AK Partili, MHP'li yoksul emeği sömürülen 30 bin liraya kiranın olduğu ilçede 22 bin liraya çalıştırılan AK Partili kardeşim de MHP'ye oy veren işçiler de kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sorunları insana dair, emeğe dair, istihdama dair, barınmaya dair tüm sorunları halk için çözeceğiz. Halkın düzenini kuracağız! Tüm Türkiye'ye eşitliği ve adaleti getireceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Elen el veren ele dönüştü' şeklindeki ifadelerine de tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Öyle bir noktadayız ki, devlet memurları 18 bin lira emekli ikramiyesi alıyordu, İstanbul'da evler 15 bin liraydı. Emsal ev şimdi 5 milyon lira oldu. Başını bir eve sokmanın hayal bile edilemediği bir ülke olduk. Bir bütçe geçirdiler bütçeden. Ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin. Bir de çıkmış Erdoğan diyor ki, 'Türkiye alan elden veren ele dönüştü'. Soruyorum, altın hesabı şaşar mı? Şaşmaz."

"İŞTE AK PARTİ’NİN KARA DÜZENİ BU ŞEKİLDE İŞLİYOR"

"Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek. Şu anda en düşük emekli maaşı 16.000 lira ve 1,5 çeyrek alıyor. Bir anda 8 çeyrek, bir anda 1,5 çeyrek. Diğer taraftan en düşük, en düşük değil asgari ücret 7 çeyrek alıyordu, şimdi 2 çeyrek alıyor. Yani AK Parti’nin kara düzeninden önce emekli 8’den 2 çeyreğe, 8 çeyrek alırken şimdi 2 çeyreğe; asgari ücretli 7 çeyrek alırken 2 çeyreğe düştü" diyen Özel, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Çiftçi, şu Trakya’daki çiftçi, 1 kilo buğday satıp 1 litre mazot alıyordu; şimdi 5 kilo buğday satıp 1 litre mazotu zor alıyor. Pamuk üreticisi Adana’da, Çukurova’da ya da Aydın’da, Manisa’da, Hatay’da 1 kilo pamuk satıp 2,5 litre mazot alıyordu; şimdi 2,5 kilo pamuk satıp 1 litre mazotu zor alıyor."

"İşte AK Parti’nin kara düzeni bu şekilde işliyor. Ama 'Emekliden al, çiftçiden al, işçiden al, kime vereceksin?' diyor ya; 'Eskiden alan eldik şimdi veren el olduk.' Aldığı el belli ama kime veriyor? Bakın bütçeye koydular. Bu sene zenginlerden alınacak vergi, vazgeçilecek vergilerin tutarı, yani adam kazanmış, vermesi lazım, gidiyor 'kırk haramilere' af çıkarıyor ya; onun toplamı 768 milyar. Kur Korumalı Mevduat’a ödediği para 2,5 trilyon lira. Bu yılın ilk 8 ayında faize ödediği para 1,5 trilyon lira. Bu üç kalemi topladığında 4,7 trilyon yapıyor."

"BÜTÇEDE NE EMEKLİ VAR NE ASGARİ ÜCRETLİ!"

TBMM'de geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe görüşmelerinden geçen ve Genel Kurul'a gönderilen bütçeye değinen Özel, "Bu bütçede ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin, ne çiftçinin derdini duyan var, ne esnafın ne Güngören'e gelip insanların yüzüne bakacak bir bütçe var. Ne de sorunları çözmenin inancı kararlılığı var" şeklinde konuştu.

Kamudaki genel müdür, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zam yapılması öngörülüyor. Seyyanen zam, maaş oranlarına bakılmaksızın, kapsama alınan herkese eşit zam anlamına geliyor.

Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin TL’ye varan seyyanen zam teklifine de tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'adaletsizlik' vurgusu yaptı.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini ifade etti. Özel, bu ücretin altındaki bütün tekliflere kapıyı kapadıklarını belirtti.

Asgari ücret görüşmelerinde sendikalara her türlü desteği vereceklerini vurgulayan CHP Lideri şöyle konuştu:

"Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak."

AKP-MHP'NİN TRT TAVRINA TEPKİ

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği 'Yargılamalar TRT'de canlı yayınlansın' teklifininin TBMM'de AKP-MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

"TRT kararını halka soralım" diyen Özel, "Getirin sandığı millet karar versin" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN YURTTAŞA SESLENDİ

İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yazdığı mektup, Güngören'de meydanı doladuran yurttaşlara okundu.

"İYİ Kİ ÖZGÜR ÖZELİMİZ VAR!"

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Herbirinize hasrtele sarılıyorum. Duvarlara, parmaklılarla bizleri ayırabilceklerini, tutsak edebileceklerini sananlara esaslı bir dest vermek için buradasınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftasonu yapılan kurultayımda geçerli oyların tamamını alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen kıymetli genel başkanım Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. İlkeli, cesur mücadelesiyle, dost canlısı kocaman yüreğiyle hepimize örnek oluyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına 'İyi ki Özgür Özelimiz' var diyorum!"

"Parti meclisi ve Yüksek Dsiplin Kurulu üyesi seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek bu kadro, ülkemiz adına çok tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi artık topyekün bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır. Bizim iktidar olmaktan neyi anladığımızı, yönetim anlayışımızı Güngörenliler çok iyi biliriler."

"Biz iktidara rakiplerimizi değil ülkenin sorunlarını çözmek için talibiz. Biz iktidara herkes için ve her yerde adaleti, hürriyeti sağlamak için talibiz. Eşi benzeri görülmemiş sosyal desteklerle, nasıl tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduğumuzu, kıymetli Güngörenliler çok iyi biliiyorlar. Güngören'de çok iş yaptık; kreşler, kütüphaneler açtık. Yeşil alanlar, meydan düzenlemeleri yaptık. Güngören'de otoparklar, büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Şikayetlere konu olan Güngören mezabahasını, kreşi, kütüphanesi, nikah ve spor salonu olan bir yaşam merkezine dönüştürdük."

Gençosman Mahallesi’nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğakent Sitesi yerine KİPTAŞ Doğakent Evleri’ni yaptık, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Allah’a çok şükür tüm bunları yaparken de boğazımızdan tek bir haram lokma geçirmedik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını kat be kat artırarak vatan sathına yayacak, vatandaşımızın dertlerine derman olacağız.”

“HERKES BİLSİN…”