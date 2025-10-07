Özel, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Koskinen ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finlandiya Parlementosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Johannes Koskinen ve beraberindeki heyeti, TBMM’de kabul etti.

GÖRÜŞME TBMM'DE GERÖEKLEŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Finlandiya Parlementosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Johannes Koskinen ve beraberindeki heyetle TBMM’de bir araya geldi.

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan ve Gökçe Gökçen, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak eşlik etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Siyaset
