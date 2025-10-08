Ömer Çelik'ten yeni anayasa açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda verdiği mesajın net olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeeleri kullandı:

"Bir an önce Cumhurbaşkanımız, terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, hem "terörsüz Türkiye" hem "terörsüz bölge" konusundaki yüksek hassasiyetin arkadaşlarımızın hepsi tarafından korunması gerektiğini, "terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili olarak bütün birimlerimizin kendi görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde performansını daha da ilerleterek yerine getirmesi gerektiğini ifade etti."

ÖMER ÇELİK'TEN YENİ ANAYASA MESAJI

"Bugün Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizle buluşma toplantısında ifade ettiği reform gündemi, biliyorsunuz büyük kongremizde sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir çerçeve vardı. Onunla ilgili olarak partimiz çalışmalarını tamamladı" diyen Çelik konuşmasının şöyle sürdürdü: