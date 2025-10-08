Ömer Çelik'ten yeni anayasa açıklaması
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda verdiği mesajın net olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeeleri kullandı:
"Bir an önce Cumhurbaşkanımız, terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, hem "terörsüz Türkiye" hem "terörsüz bölge" konusundaki yüksek hassasiyetin arkadaşlarımızın hepsi tarafından korunması gerektiğini, "terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili olarak bütün birimlerimizin kendi görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde performansını daha da ilerleterek yerine getirmesi gerektiğini ifade etti."
ÖMER ÇELİK'TEN YENİ ANAYASA MESAJI
"Bugün Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizle buluşma toplantısında ifade ettiği reform gündemi, biliyorsunuz büyük kongremizde sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir çerçeve vardı. Onunla ilgili olarak partimiz çalışmalarını tamamladı" diyen Çelik konuşmasının şöyle sürdürdü:
- "Elimizde çeşitli alanların iyileştirilmesiyle ilgili, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmakla ilgili olarak engel olan yerlerin, tıkanıklık olan yerlerin aşılması, reform edilmesi, güncellenmesiyle ilgili son derece iyi çalışılmış bir siyasi paket var. Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını gündeme getirmeye, siyasi gündemimize almaya başlayacağız.
- Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, bütün siyaset insanlarının, bütün devlet adamlarının, devlet insanlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. O sebeple bunun da hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda partimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da biliyorsunuz bir heyetimiz var. Bu heyetimiz düzenli toplantılar yaparak yeni anayasa konusundaki politik tutum belgemizi tamamlama aşamasına geldi."
Kaynak:ANKA