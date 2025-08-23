Okul forması geri döndü! A'dan Z'ye bilinmesi gereken tüm kuralları bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geri gelen okullarda forma zorunluluğunun detaylarını ve kurallarını açıkladı.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Tekin, bu adımın öğretmenler ve velilerin talebi üzerine atıldığını belirtti:

“Forma konusuyla ilgili olarak öğretmen, veli ve okul yönetimlerimizden pek çok talep aldık. Özellikle saha ziyaretlerimizde ve yaptığımız ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’nda dile getirilen görüşlerde forma talebinin pedagojik açıdan da doğru olduğu değerlendirildi. Aralık 2024’te yaptığımız bir yönetmelik değişikliğiyle bu adımı attık. Yönetmelik gereği artık her okul kendi kıyafetini tanımlayacak

HER OKUL KENDİ FORMASINI BELİRLEYECEK

Bakan Tekin, yönetmelik değişikliğiyle artık her okulun kendi kıyafetini tanımlayacağını söyledi:

Okul yönetimlerince kıyafetler belirlenirken piyasada kolay bulunabilir ve makul fiyatlı olmasıyla, sağlık normlarına ve pedagojik standartlara uygunluğuna özen gösterilecek. Ayrıca belirlenen kıyafette marka, logo gibi işaretler bulunamayacağından veliler de satın alma konusunda belli bir yere bağımlı olmayacak.

DÖRT YIL ŞARTI VAR, TEK MAĞAZA ZORUNLULUĞU YOK

Uygulamanın velileri ekonomik olarak zorlamayacağını vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Belirlenen okul forması 4 yıl geçmeden de değiştirilemeyecek. Bizim belirlediğimiz standartlar, istisnalar dışında okul kıyafetlerinin uzun süreli kullanılması yönünde. Her yıl model değiştirerek velilerimizi maddi anlamda zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle okullarımızca belirlenen okul formasında, 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değişikliğe gidilmeyecek.”

Formaların çocukların sağlığına uygun olacağını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bu konuda da önceliğimiz, çocuklarımızın beden sağlığı. Okul formaları pamuklu, yünlü iplik ve kumaşlardan seçilecek önce. Yani sağlıklı ve nitelikli, dayanıklı malzemelerden oluşacak"

Sağlık raporu olan öğrenciler için esnek uygulamalar yapılacağını aktaran Tekin,“Elbette, sağlık özrü bulunan ve bu durumlarını belgelendiren öğrencilerimiz, özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek" ifadelerini kullandı.

Tekin, fırsatçılara da izin vermeyeceklerini iddia etti:

“Okulların bu süreci bir kazanç kapısına çevirme gibi durumun oluşmaması için gerekli tedbirleri aldık ama elbette denetimlerimizi sıkı şekilde yapacağız. Gelecek şikâyetleri hızlıca ve yerinde değerlendirecek, gerekirse bu konuda idari yaptırımlar da uygulayacağız.”

İSTEYEN VELİ EVİNDE DİKEBİLİR DEDİ

Velilerin istedikleri yerden kıyafet alabileceğini söyleyen Tekin, şunları ifade etti: