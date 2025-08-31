Öcalan'dan 'Barış Günü' açıklaması: Halklarımızı barış yürüyüşünü büyütmeye çağırıyorum

Öcalan'dan 'Barış Günü' açıklaması: Halklarımızı barış yürüyüşünü büyütmeye çağırıyorum
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, tutuklu bulunduğu İmralı'dan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

DEM Parti, İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy İskele'de düzenlenen mitingde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajını paylaştı.

"GERÇEK BARIŞ, DEMOKRASİNİN BÜTÜN ALANLARDA VÜCUT BULMASIYLA MÜMKÜNDÜR"

Öcalan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Barış ve demokrasi için mücadele edenlere…

Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Orta Doğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkan ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış, özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil, aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır.

1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Abdullah Öcalan İmralı Adası."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

