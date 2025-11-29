Öcalan ziyareti sonrası ilk görüşme: Erdoğan ile Kurtulmuş bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan İle Kurtulmuş'un görüştüğü duyuruldu.
ÖCALAN ZİYARETİ SONRASI İLK GÖRÜŞME
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti."
GÖRÜŞME, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, oy çokluğuyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.
Görüşmeye AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'den Feti Yıldız gitti.
Komisyon, 24 Kasım'da söz konusu görüşmenin gerçekleştirildiği duyuruldu. Görüşmenin tarihi ve saati ise basına ve kamuoyuna açıklanmamıştı.