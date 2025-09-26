O ilçede bir ilk yaşandı: Milletvekili de Belediye Başkanı da geldi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ilk avukatlık bürosunun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş katıldı.

"İLÇEMİZDE İLK KEZ AVUKATLIK BÜRO AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açılış sonrasında konuşma yapan Ali Orkun Ercengiz, "Ağlasun İlçemizde ilk kez bir avukatlık bürosu açan Av. Anıl kardeşimizin büro açılışını gerçekleştirdik. İlçemize hizmet etmek için attığı bu adım çok değerli. Kendisini kutluyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!

KAYMAKAMI ZİYARET ETTİLER

Açılış töreninin ardından Ercengiz ve beraberindeki heyet, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüpkoca’yı makamında ziyaret etti. Başkan Ercengiz, misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Eyüpkoca’ya teşekkür etti.