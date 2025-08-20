Nebati'nin bir buçuk saatlik Saray zirvesinden Mersin kulisi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde eski Bakan Nebati ile görüştü. Erdoğan''ın Nebati'ye 'Mersin azarı' attığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 9 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü.

Kulislerde “Nebati yeniden bakan mı oluyor?” soruları yankılandı. İktidar medyasının sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alması da akıllara geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; görüşmeyi isteyen taraf Nebati oldu. Erdoğan, Mersin’den kendisine ulaşan şikâyetleri de dile getirdi ve Mersin Milletvekili olan Nebati’ye şu uyarıyı yaptı:

“Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git.”

MERSİN BİR KEZ BİLE AKP DEMEDİ

Mersin, AKP’nin yıllardır güçlü bir taban bulmakta zorlandığı illerden biri. 2023 milletvekili seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 24’te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 37 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

2024 yerel seçimlerinde ise AKP, büyükşehirde MHP adayını destekledi ancak Cumhur İttifakı olarak seçimi kaybetti. Aynı seçimde AKP, Mersin’in 13 ilçesinin hiçbirinde başarı sağlayamadı.

AKP kurulduğundan beri Mersin'de bir kez bile büyükşehir belediyesini kazanamadı.

Şanlıurfalı Nureddin Nebati'nin Mersin'den Yozgatlı Bekir Bozdağ'ın da Şanlıurfa'dan aday olması, seçim döneminde dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

