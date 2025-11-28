Namık Tan kurultayda açıkladı: 'Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız'

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacağı belirtildi.

Kürsüde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, dış politikanın şahsi tercihlere ve kısa vadeli iktidar hesaplarına teslim edildiğini vurguladı. Partisinin dış politikasıyla ilgili programını açıklayan Tan, "Oysa ülkemizin 100 yıllık cumhuriyet deneyimi, köklü hariciye geleneği ve liyakate dayalı bir diplomasi birikimi var. Biz bu cumhuriyetçi geleneği ayağa kaldıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Barış ve refah üreten bir dış politikayla ülkemizi güçlendirerek ve dış politikayı kişilerin gündelik çıkarlarına değil, denge denetleme mekanizmalarına dayandırarak ahde vefa ilkesi bize yol gösterecek. Sözümüzün ağırlığı olacak" dedi.

Önder Sav'dan çok konuşulacak kurultay çıkışı: 'Hevesleri kırılacak'

CHP'nin 39. olağan kurultayı: Özel'in A takımında kimler olacak?

Cumhuriyetin saygınlığını uzgörülü, güvenilir ve proaktif dış politika aracılığıyla yeniden kuracaklarını açıklayan Tan, "Kurumsal kimliğimizle çelişmeyeceğiz, tarihsel yönelimimizle çelişmeyeceğiz. İki ayrı yöne birden aynı anda gitmeye kalkışmayacağız. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ilerleyeceğiz. Akılcılığı ve çağdaşlığı kendimize rehber edineceğiz. Akılcılıkla fırsatçılığı, pragmatizmle oportünizmi karıştırmayacağız. Sahici ve gerçekçi olacağız. Hayaller peşinde koşmayacağız. İş birliğini ve dayanışmayı önceleyeceğiz" diye konuştu.

"CHP İKTİDARINDA BİZ AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYE OLACAĞIZ"

CHP'li Tan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verildi: