Önder Sav'dan çok konuşulacak kurultay çıkışı: 'Hevesleri kırılacak'

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, kurultaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kurultayı yalnızca 'program kurultayı' olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sav, "Programın yanında tüzük değişikliği, ondan sonra da Cumartesi günü Genel Başkan seçimi, Pazar günü de organ seçimleri olacak. Ama bu kurultayın her üç başlığı da aşan bir başka anlamı da var. 4 Kasım 2023’ten bu yana CHP, birisi Tüzük Kurultayı olmak üzere 3 olağanüstü kurultay yaşadı. Artık olağanüstü kurultaylar dönemi bitti, olağan kurultaya geldik. Zamanında yapılan delege seçimlerinden sonra kurultay delegeleri belirlendi. Bugün 1.384 delegesiyle CHP, kurultayını gerçekleştirmiş olacak" dedi.

"CHP’NİN BAŞARISINI GÖLGELEYEBİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ YOLLAR DENEDİ"

Kurultayın bir diğer yönünün de şimdiye kadar ki olan kurultaylardan farklı olarak çok zorlu bir süreci geride bırakmış olması olduğu değerlendirmesinde bulunan Sav, "CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktı. Siyasal iktidarın ve bazı iktidar mihraklarının beklemediği bir sonuçtu. Yüzde 37,81’le Türkiye’nin birinci partisi oldu. Türkiye’de 35 ilin 14’ü büyükşehir olmak üzere belediye başkanlıklarını, 314 ilçe ve 60 beldeyi kazandı. Bunlar gelecekteki iktidarın ayak izleriydi. Siyasal iktidar CHP’nin bu yürüyüşünü göze alamadı ve CHP’nin olası bir erken seçim ya da genel seçimde başarısını gölgeleyebilmek için çeşitli yollar denedi.

Bir yönüyle de yargı kısmı işletildi. Burada maalesef CHP’nin içinden de destek gördü. CHP’li olduklarını söyleyen bir kısım insanlar davalar açtı, sayıları 15’i bulan. Onunla da yetinilmedi, 4 Kasım kurultayının şaibeli bir kurultay olduğu iddiasıyla, kurultaya hile karıştırıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve 11 kişinin sanık olarak görüldüğü bir dava süreci yaşandı. Böyle bir süreçten sonra mutlak butlan davalarına muhatap oldu CHP. Bu davalardan da sıyrıldı ve bugün olağan kurultayını yapıyor" diye konuştu.

İktidarın ülkenin yüz yüze kaldığı zorlukları aşamadığını vurgulayan Sav, "Dar gelirli imkanların yarattığı tedirginlik, her gün sokaklarda kendi gelirlerini yükseltecek tedbirler aramaya başlamaları siyasal iktidarı geriletti. Asgari ücret açlık sınırının altına indi. Yüzde 30’a varan açlık sınırı yüzde 22’de kalan asgari ücret. Bir kişilik ailenin sadece gıda harcaması asgari ücret. Bunların yarattığı ekonomik bunalım siyasi iktidarı daraltıyor. İktidarın gündem değiştirmesi gerekiyor. Gündemi de CHP’nin içinin karışmasında görüyor kimi çevreler. Bunu körükleyen yandaş medya da var. Ancak CHP, bütün bu güçlükleri aşarak bugünkü kurultaya geldi" açıklamasında bulundu.

"CHP BU KURULTAYDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

CHP’nin iktidarın yürüyüşünün başlattığı ve sürdürdüğü bir döneme gelindiğini söyleyen Sav, "CHP, bu kurultaydan daha güçlenerek, kendisinden emin, siyasal iktidara hazırlıklarını yapmış bir parti olarak çıkacak" dedi.

"HEVESLERİNİ KIRAN BİR KURULTAY OLACAK"

Sav'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geçmiş program yürüyen hayatın biraz gerisinde kaldı diye mütalaa edildiği için bugün yeni programı konuşacağız ve bu program geçecek ama önemli olan CHP delegelerinin ve CHP’nin davranış tarzı. CHP delegeleri, tüzüklerinde yazılı olduğu gibi Mustafa Kemal’in liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kuvayi Milliye’nin devamı olarak kurulmuş olan bir partinin, Mustafa Kemal’in partisinin neferleri olduğunun bilincindeler. Kendilerine çıkarılan bütün güçlükleri aşma kararlılığı içinde geldiler. Bu kurultay, dış güçlerin ve içerideki iktidar heveslerinin heveslerini kıran bir kurultay olacaktır. Maalesef son zamanlarda açılan davalardaki iddianamelerin boş içeriklerine takılarak şimdi ya da geçmişte görev yapmış bir kısım siyaset adamlarının iddianamenin paralelinde düşünür duruma gelmeleri üzücü bir durum olmuştur. Bu salondan bu iddialara da cevap vererek, güçlendirilmiş bir CHP yönetimi çıkararak 2028-2029 seçimlerini de üstlenecek hazırlıklı bir kadroyu seçerek yollarına devam edeceklerdir. CHP’nin karşılaştıkları güçlükleri aşma gibi bir yeteneği vardır. Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa da hakkın da dönmez yüzü, bükülmez kolu vardır. Bu delegelerin kolu bükülemez, yüzleri döndürülemez. CHP’nin yolu açık olsun."