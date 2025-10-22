Murat Kurum'un gözlerini kamaştıran cadde sular altında!

Murat Kurum'un gözlerini kamaştıran cadde sular altında!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçen günlerde “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” notuyla paylaştığı Antakya Atatürk Caddesi, kentte etkili olan yağışın ardından sular altında kaldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'ın yeniden inşası sürüyor.

Hatay'daki çalışmalara dair de tartışmalı uygulamalar sık sık gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 13 Ekim’de “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” notuyla paylaştığı Antakya Atatürk Caddesi, kentte etkili olan sağanağın ardından sular altında kaldı.

Yerel Antakya Gazetesi’nin aktardığına göre 6 Şubat depremlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın sorunların sürdüğü belirtildi.

"GÖZ KAMAŞTIRIYOR" DEDİĞİ CADDE SULAR ALTINDA KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya platformu X hesabından övgüyle söz ettiği Atatürk Caddesi, kentte etkili olan yağış sonrası suyla kaplandı.

Hatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdiHatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdi

Hatay'ı sağanak vurdu: Denizde hortum çıktı, yolları su bastı, otoyol çöktü!Hatay'ı sağanak vurdu: Denizde hortum çıktı, yolları su bastı, otoyol çöktü!

CAN ATALAY O GÖRÜNTÜLERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak milletvekilliği düşürülen Can Atalay da daha önce Kurum’un aynı caddeye ilişkin paylaştığı görüntüleri eleştirmiş, “Başarı, bir kentin bir caddesini değil, tüm insanlarını ayağa kaldırabilmektir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Özel'den Kurultay iptali isteyen Lütfü Savaş'a: Beni daha tanımamış yakından tanıtacağım
Son Dakika | Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
