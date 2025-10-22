Murat Kurum'un gözlerini kamaştıran cadde sular altında!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'ın yeniden inşası sürüyor.

Hatay'daki çalışmalara dair de tartışmalı uygulamalar sık sık gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 13 Ekim’de “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” notuyla paylaştığı Antakya Atatürk Caddesi, kentte etkili olan sağanağın ardından sular altında kaldı.



Yerel Antakya Gazetesi’nin aktardığına göre 6 Şubat depremlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın sorunların sürdüğü belirtildi.

"GÖZ KAMAŞTIRIYOR" DEDİĞİ CADDE SULAR ALTINDA KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya platformu X hesabından övgüyle söz ettiği Atatürk Caddesi, kentte etkili olan yağış sonrası suyla kaplandı.

CAN ATALAY O GÖRÜNTÜLERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak milletvekilliği düşürülen Can Atalay da daha önce Kurum’un aynı caddeye ilişkin paylaştığı görüntüleri eleştirmiş, “Başarı, bir kentin bir caddesini değil, tüm insanlarını ayağa kaldırabilmektir” ifadelerini kullanmıştı.