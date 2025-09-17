Murat Emir'den Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek iddiasına açıklama

İktidar medyası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği iddia etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Sarıyer'deki binasına polis baskını ve butlan davasına ilişkin tek yorum yapmazken bu iddiaya ilişkin yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından açıklama yaptı. CHP'li Murat Emir, X hesabından şunları ifade etti:

"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir.

Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir."