Baskın seçim mi geliyor? Cem Küçük 'İş dünyasına operasyon olabilir' dedi hesaplama yaptı

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin yazarı Cem Küçük, 'Erdoğan sonrasını düşünmek' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Küçük, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yerine gelecek ismin konuşulmaya başlandığını fakat bunun anlamsız olduğunu yazdı.

Küçük, "Erdoğan gibi güçlü liderlerin' ikinci veya üçüncü adam gibi meselelerin olmadığını ifade etti.

BASKIN SEÇİM Mİ GELİYOR?

Erdoğan'ın erken seçim ile yeniden aday olursa toplamda sekiz sene daha görevde olacağını söyleyen Küçük, "Erdoğan sonrası tartışma aslında biraz da absürt! Çünkü Erdoğan’ın görev süresi için 2,5 yıldan fazla bir zaman var. Meclis istediğinde bir kez daha seçilme hakkı var. Şayet seçilirse 5 yıl daha ekleyin, aşağı yukarı sekiz sene eder. 8 sene sonrasını şimdiden konuşmak mantıklı değil. " dedi.

İktidardan kulis bilgileri alan Küçük, böylece erken seçimin olacağını da işaret etmiş oldu.

Olağan genel seçimlerin 2 yıl 8 ay sonra yani 2028'de olacağı bilgisi de kesin.

Küçük'ün 8 sene hesaplamasına göre iktidar ani bir seçim kararı almalı. Baskın bir seçim kararı alınırsa Küçük'ün dediği gibi Erdoğan seçilirse 8 sene daha Türkiye'yi yönetir.

Bu seçim hesaplamasına göre son dönemde de dillendirilen 'baskın seçim' iddiası da güçlenmiş oldu.

Siyaset kulislerinde konuşulan baskın seçim senaryosu…



Küçük yazısında Erdoğan'a karşı olan herkesin zamanla tasfiye edildiğini belirterek bunun 'iş dünyası için de' geçerli olduğunu yazdı.

Küçük, iş dünyasına 'operasyonların' geleceğini işaret etti. Küçük şunları yazdı:

"Zamanında vesayetçi askerler, FETÖ, PKK da böyle zannetti. Hepsi tasfiye oldular. CHP her seçimde “Erdoğan’ı bu kez yendik” diye ümitleniyor ama 23 yıldır hayallerden gerçek dünyaya dönemiyor. Erdoğan gibi stratejik zekâya sahip liderler rakiplerinin hep birkaç adım ötesindedir. Bunun bilinmesi lazım...

Aynı şey iş dünyası için de geçerli. Erdoğan sonrası hesap içinde olanlar olduğu duyuluyor. Erdoğan’a yakın olduğu düşünülen iş adamlarından da böyle olanlar var. “Dümeni İmamoğlu’na kırayım, hem Erdoğan’la hem İmamoğlu ile aramı iyi tutayım. Erdoğan sonrası bana dokunmasınlar” diye korkakça hareket eden iş adamları da yok değil. İşin komiği Erdoğan’ın bunları bilmeyeceğini düşünmek!.. O yüzden yakın zamanda iş dünyasında da bazı kırılmalar olursa kimse şaşırmasın!

Bunlar bilgiye dayalı değil birer süreç okumasıdır. Azıcık Türkiye’yi tanıyan, biraz Erdoğan bilen biri geleceği görür. Belki yakın zamanda olan ama anlam veremediğimiz bazı operasyonlar bunun parçasıdır. Kim bilir..."

CAN HOLDİNG'E OPERASYON

Can Holding’e yönelik kara para aklama soruşturmasında , aralarında şirket yöneticisi Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Holdingin sahipleri Mehmet Şakir Can ve kardeşi Kemal Can ise 5 gündür firari durumda.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 Eylül’de yapılan operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde Can kardeşlerin yanı sıra Kenan Tekdağ da yer aldı. Soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve bazı akaryakıt firmalarının da aralarında bulunduğu 121 şirkete kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen ve Mehmet Kaya’dan 5’i hakkında karar çıktı. Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen ve Mehmet Kaya, “Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak” ve “Kara para aklamak” suçlamasıyla tutuklandı. Cemal Can ise yalnızca örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Kenan Tekdağ’a ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın yanı sıra Rumert Onur Can ve Murat Can da aranıyor.