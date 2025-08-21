Munzur Gözeleri'ne mescit Alevi kurumlarını ayağa kaldırdı! "Değerlerimize saldırmayın"

Aleviler için kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin girişine mescit yapılması tepki topladı. Alevi kurumları ve siyasiler karara karşı çıktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerce kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin girişine mescit açıldı. Peyzaj çalışması kapsamında yapılan yapılardan birinin mescide çevrilmesi, bölgede yaşayan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Nüfusunun neredeyse tamamı Alevi olan bölgede mescit açılmasını doğru bulmayan yurttaşlar, bunu inançlarına yönelik bir baskı politikası olarak değerlendiriyor.

Alevi kurumlarından ortak açıklama

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Munzur Baba’ya, kutsallarımıza ve inancımıza dokunmayın! Munzur Baba, Dersim’in kalbinde, Alevilerin en kutsal mekânlarından biridir. Munzur gözeleri, yüzyıllardır Alevilerin hakikatle, doğayla ve Hakk ile buluştuğu mekândır.

Munzur Baba’ya el uzatmak, yalnızca Alevilerin inancına değil, insanlığın ortak değerlerine de saldırıdır. Ne yazık ki; son dönemde devlet eliyle inancımıza ve kutsallarımıza yönelik saldırılar peş peşe gelmektedir. Daha dün, Cemevlerimizden zorla ezan okutuldu, Hacıbektaş’ta korsan etkinliklerle inancımız kirletilmek istendi, Suriye’de Alevi soykırımı devam ediyor. Şimdi de Tunceli Valiliği tarafından Munzur gözelerine mescit açıldı.

Bu yaklaşım açık bir şekilde Alevi inancını hedef almakta ve kutsallarımız gasp edilmektedir. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, Alevilerin değerlerine el uzatma hakkı yoktur.

Üstelik bütün bu girişimlerin, ülkede barış ve demokratik çözüm tartışmalarının yürütüldüğü bir süreçte yapılması manidardır. Barışın konuşulduğu bir dönemde, böylesi provokatif adımların atılması, bu süreci baltalamak isteyenlerin işidir.

Kutsallarımıza saldırarak barış tesis edilemez. İnançlara ve kimliklere saygı olmadan gerçek barış olmaz.

Biz Alevi kurumları olarak; Munzur gözelerine mescit açılmasını ve inancımıza yönelik tüm bu asimilasyon politikalarını en sert şekilde kınıyoruz. Munzur Baba’nın ışığını söndüremeyecekler, rızalığımızı ve inancımızı teslim alamayacaklar. Bir kez daha çağrımızdır; Ellerinizi kutsallarımızdan çekin!