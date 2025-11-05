Muhsin Yazıcıoğlu davası yine ertelendi

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün talimatıyla yönlendirdikleri iddiasıyla 19 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın 16. duruşması görüldü. Dava, 11 Şubat'a ertelendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün talimatıyla yönlendirdikleri iddiasıyla 19 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın 16'ncı duruşmasına; tutuksuz sanık Mehmet Yaşar Durukan, Muhsin Yazıcığlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, taraf avukatları ile partililer katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Davut Uçum başka bir suçtan hükümlü olduğu cezaevinden, Nedim Bakırhan ve Ebubekir Semih Yüksekkaya ile bulundukları illerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Duruşmada sanıklar, daha önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini talep etti.yazicioglunun-olumune-iliskin-sorusturm-1000355-296818.jpg

11 ŞUBAT 2026'YA ERTELEDİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 25 Mart 2009'da düşen helikopterdeki Muhsin Yazıcıoğlu BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ana soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verip, davayı 11 Şubat 2026'ya erteledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

