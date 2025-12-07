Muharrem İnce'den iktidarın Barrack sessizliğine tepki
Yayınlanma:
CHP'li Muharrem İnce, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın son dönemdeki açıklamaları karşısında sessizliğini koruyan AKP iktidarına tepki gösterdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ulus devlet karşıtı açıklamalarına sessiz kalan AKP iktidarına Muharrem İnce'den tepki geldi.
Barrack'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürme çabalarına içeriden destek verildiğini belirten CHP'li İnce, "Susanlar susar ama son sözü Türk Milleti söyler!" dedi.
Barrack cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti: 1919'dan beri bizi engelliyor
İNCE'DEN TOM BARRACK TEPKİSİ
Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- "ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve yerli işbirlikçileri İsrail Devletine tehdit olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmeye, ulus devlet vasfını ortadan kaldırmaya azmetmişler. Kahraman polisimiz Onur Şener’in de dediği gibi herkes her şeyi söyler, susanlar susar ama son sözü Türk Milleti söyler!"